Nouvelles du transfert de Liverpool: Xherdan Shaqiri suscite l’intérêt de l’Europe, Federico Chiesa est peu probable | Actualités footballistiques

L’avenir de Xherdan Shaqiri à Anfield pourrait être décidé cette semaine au milieu de l’intérêt des clubs espagnols et italiens, tandis qu’il est peu probable que Liverpool fasse un pas pour la star italienne de l’Euro 2020 Federico Chiesa.

Les performances impressionnantes de Shaqiri à l’Euro 2020 – où ses trois buts en cinq matchs ont aidé la Suisse à atteindre les quarts de finale – ont attiré l’attention de plusieurs clubs.

Séville et Villarreal de la Liga étaient auparavant intéressés par le prêt du joueur de 29 ans, mais souhaitent désormais un accord permanent.

Les clubs italiens Lazio et Napoli surveillent également Shaqiri et ont été en contact avec ses représentants.

L’ailier n’a plus qu’un an sur son contrat actuel, bien que Liverpool ait la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Image:

Chiesa a été nommée dans l’équipe du tournoi Euro 2020



Shaqiri a rejoint Liverpool depuis Stoke il y a trois ans et, tout en étant largement utilisé comme joueur d’équipe à cette époque, a aidé le club à remporter les titres de Premier League et de Ligue des champions.

Si Shaqiri quitte Liverpool, il est peu probable qu’il soit remplacé à Anfield par Chiesa.

Le club s’intéresse au joueur de 23 ans – qui a aidé son pays à remporter l’Euro 2020 cet été – mais n’envisage pas d’aller plus loin car ils le considèrent comme trop cher.

Toute décision pour Chiesa serait encore compliquée par le fait qu’il n’est qu’à mi-chemin d’un prêt de deux ans à la Juventus, qui a accepté de l’acheter à la Fiorentina en 2022.

La position de Liverpool concernant le renforcement des effectifs cet été est qu’il est peu probable qu’ils soient particulièrement actifs, compte tenu de leur personnel de jeu actuel et de ce qu’ils considèrent comme un manque de disponibilité sur le marché.

