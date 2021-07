Nouvelles du transfert de Liverpool: Marko Grujic rejoint Porto pour un contrat permanent après cinq ans à Anfield | Actualités footballistiques

Le milieu de terrain de Liverpool Marko Grujic a rejoint Porto pour un contrat permanent.

Grujic a passé la saison 2020/21 en prêt avec l’équipe portugaise, faisant 39 apparitions et marquant deux buts.

Dans sa déclaration confirmant le départ du joueur de 25 ans, Liverpool a déclaré: « Tout le monde au Liverpool FC remercie Marko pour sa contribution au club et lui souhaite le meilleur dans sa future carrière. »

