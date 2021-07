Nouvelles du transfert de Leicester: Ryan Bertrand rejoint les Foxes pour un contrat de deux ans après la sortie de Southampton | Actualités footballistiques

Leicester a engagé l’agent libre Ryan Bertrand pour un contrat de deux ans.

Bertrand, 31 ans, a quitté Southampton après sept ans avec le club en juillet suite à l’expiration de son contrat.

Cette décision réunira Bertrand avec le patron de Leicester, Brendan Rodgers, qui était l’entraîneur des jeunes de Chelsea alors que l’arrière gauche passait par l’académie du club.

L’arrière gauche de Leicester James Justin a été mis à l’écart par une blessure au genou, donc Bertrand pourrait être prêt à rivaliser avec Luke Thomas pour un rôle de titulaire au début de la nouvelle saison.

Bertrand sera la troisième recrue des Foxes de l’été après l’arrivée de l’attaquant Patson Daka de RB Salzburg dans un contrat de 23 millions de livres sterling et milieu de terrain Boubakary Soumaré de Lille pour 17 millions de livres sterling.

Les détenteurs de la FA Cup commencent leur saison de Premier League à domicile contre les Wolves le 14 août.

L’équipe de Brendan Rodgers, qui a raté de peu le top quatre lors de la dernière journée de la saison dernière, accueille ensuite Man City (11 septembre), Man Utd (16 octobre), Arsenal (30 octobre) et Chelsea (20 novembre) le tout avant Noël.

Les Foxes ont un voyage délicat vers les champions le lendemain de Noël, avant d’accueillir Liverpool deux jours plus tard, alors qu’ils affronteront également les Reds à Anfield le soir du 8 février.

Et la seconde moitié de la campagne voit Leicester faire face à plus de déplacements à Chelsea (26 février), Arsenal (12 mars) et United (2 avril), avant de conclure la saison avec un match contre Southampton au King Power le 22 mai.