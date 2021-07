Nouvelles du transfert de Leeds: Kristoffer Klaesson rejoint l’équipe de Premier League en provenance de Valerenga pour un contrat de quatre ans | Actualités footballistiques

Leeds a recruté le gardien Kristoffer Klaesson du club norvégien de Valerenga pour un montant non divulgué.

Le joueur de 20 ans a passé un examen médical et a signé un contrat de quatre ans à Elland Road.

Klaesson a fait plus de 50 apparitions pour Valerenga après avoir fait ses débuts à l’âge de 18 ans en juin 2019.

Il a également joué près de 40 fois pour la Norvège au niveau des groupes d’âge, bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts internationaux seniors.

Image:

Leeds a fait six chants cet été, dont l’arrière gauche de Barcelone Junior Firpo



Klaesson rivalisera avec Illan Meslier – qui a connu une première saison impressionnante en Premier League – pour le maillot n ° 1 de Leeds.

Son arrivée fait suite au départ de l’ancien numéro 2 Kiko Casilla, qui a rejoint Elche en prêt au début du mois.

Klaesson devient la sixième signature de Leeds de l’été, après les achats de Lewis Bate, Junior Firpo, Jack Harrison, Sean McGurk et Amari Miller.

Leeds cherchera à s’appuyer sur sa première campagne réussie en Premier League après 16 ans hors de l’élite.

L’équipe de Marcelo Bielsa a enregistré un certain nombre de victoires importantes sur le chemin de la neuvième place la saison dernière, notamment des victoires sur Manchester City, Tottenham et Leicester.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.

Nouvelle série : Football’s Cult Heroes

















1:00



Football’s Cult Heroes est une nouvelle série de podcasts explorant les histoires de joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain. Suivez sur Spotify



Football’s Cult Heroes est une toute nouvelle série de podcasts explorant les histoires des joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain.

Racontés par les joueurs, les fans et les journalistes qui étaient là, nous expliquons pourquoi ces joueurs ont créé un lien si fort avec leurs fans et comment on se souvient encore d’eux des années plus tard.

Suivre sur Spotify afin que vous puissiez écouter les épisodes hebdomadaires dès qu’ils tombent.