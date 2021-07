Nouvelles du transfert de Crystal Palace: Marc Guehi rejoint Chelsea pour un contrat de cinq ans | Actualités footballistiques

Crystal Palace a finalisé la signature du défenseur Marc Guehi de Chelsea pour un contrat de cinq ans.

L’accord avec Chelsea implique de futures incitations à la vente et les Blues ont la possibilité de faire correspondre toutes les offres futures pour le joueur, qui devient la troisième signature de Patrick Vieira depuis qu’il est devenu manager plus tôt ce mois-ci.

Guehi a passé la saison dernière en prêt à Swansea City et le joueur de 21 ans a fait 40 apparitions sous les ordres de Steve Cooper au cours de la saison régulière du championnat avant de perdre contre Brentford en finale des barrages.

L’international anglais U21 est passé par l’académie de Chelsea et était sous contrat à Stamford Bridge jusqu’en 2023, mais n’avait fait que deux apparitions en équipe première pour le club.

« Je suis très excité », a déclaré Guehi Télévision du Palais. « C’est une excellente opportunité pour moi de venir dans un si grand club de Premier League. Je suis vraiment excité de commencer.

« [The club is taking] une direction vraiment excitante avec le nouveau gaffer qui est arrivé. Beaucoup de bons jeunes joueurs sont ici et évidemment un club aussi stable avec les meilleurs joueurs m’a vraiment attiré et m’a donné envie de venir. «

Image:

Guehi devient la troisième recrue du directeur du Palace Patrick Vieira Photo: cpfc.co.uk/Seb Frej



Palace a un intérêt à long terme pour Guehi et Vieira a donné son feu vert pour procéder au transfert après sa nomination.

Le président Steve Parish a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir recruté Marc pour Crystal Palace. C’est un talent passionnant et nous pensons qu’il sera un ajout précieux à l’équipe alors que nous nous préparons pour la saison à venir. »

L’arrivée de Guehi fait suite aux signatures du milieu de terrain Michael Olise de Reading et du gardien Remi Matthews en transfert gratuit.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.