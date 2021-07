Nouvelles du transfert de Chelsea: Olivier Giroud subit un examen médical à l’AC Milan avant de signer un contrat de deux ans | Actualités footballistiques

Olivier Giroud subit un examen médical avec l’AC Milan avant de signer un contrat de deux ans avec le club de Serie A.

L’attaquant français est arrivé à la clinique La Madonnina de Milan vers 7 heures du matin vendredi matin avant de finaliser son transfert de Chelsea.

Les frais de transfert de Giroud seraient d’environ 1 million d’euros (855 000 £), avec 1 million d’euros supplémentaires (855 000 £) de bonus sous réserve d’un certain nombre d’apparitions et de qualifications pour la Ligue des champions.

Le joueur de 34 ans a signé un nouveau contrat d’un an à Chelsea l’été dernier et le club a pris l’option de le prolonger de 12 mois supplémentaires en juin.

















4:41



Avec Olivier Giroud sur le point de rejoindre l’AC Milan depuis Chelsea, nous jetons un coup d’œil à ses plus grands buts en Premier League, y compris ce coup de pied de scorpion !



Arsenal a vendu Giroud à Chelsea pour 18 millions de livres sterling en janvier 2018, six ans après l’avoir recruté de l’équipe de Montpellier, championne de Ligue 1, pour 10,8 millions de livres sterling.

Il a marqué 39 buts en 119 apparitions au cours de son séjour à Stamford Bridge, remportant trois trophées majeurs, dont le titre de la Ligue des champions en mai.

Giroud a été impliqué dans la campagne décevante de la France pour l’Euro 2020 alors qu’ils ont été éliminés par la Suisse aux tirs au but lors des huitièmes de finale après un match nul 3-3 après prolongation.

L’AC Milan a déjà signé Fikayo Tomori de Chelsea cet été, car ils ont activé leur option de 25 millions de livres sterling pour acheter le jeune défenseur après un prêt réussi de six mois, et sont intéressés par Hakim Ziyech et Tiemoue Bakayoko.

Le club italien a terminé deuxième de Serie A la saison dernière, assurant un retour en Ligue des champions après une absence de sept ans.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.