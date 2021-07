Nouvelles du transfert de Chelsea: Olivier Giroud proche du transfert de l’AC Milan | Actualités footballistiques

Chelsea est sur le point de conclure un accord d’une valeur de 1,7 million de livres sterling pour vendre Olivier Giroud à l’AC Milan.

Comme indiqué pour la première fois par Ciel en Italie, l’attaquant international français devrait se rendre en Italie pour un examen médical avant de signer pour Milan pour un contrat de 2 millions d’euros.

Giroud a signé un nouvel accord d’un an à Chelsea l’été dernier et le mois dernier, le club a pris l’option de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Arsenal a vendu Giroud à Chelsea pour 18 millions de livres sterling en janvier 2018, six ans après l’avoir recruté de l’équipe de Montpellier, championne de Ligue 1, pour 10,8 millions de livres sterling.

L’attaquant a marqué 39 buts en 119 apparitions au cours de son séjour à Stamford Bridge, remportant trois trophées majeurs, dont le titre de la Ligue des champions en mai.

