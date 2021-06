Nouvelles du transfert de Chelsea: Fikayo Tomori rejoindra l’AC Milan dans le cadre d’un accord permanent pour 25 millions de livres sterling | Actualités footballistiques

L’AC Milan exercera l’option de signer le défenseur de Chelsea Fikayo Tomori pour un contrat permanent cet été pour 25 millions de livres sterling.

Tomori, 23 ans, a rejoint l’AC Milan pour un premier prêt de six mois en janvier et a aidé le club à décrocher une deuxième place et un retour en Ligue des champions après une absence de sept ans.

Milan a eu des entretiens avec Chelsea ces derniers jours dans le but de réduire les frais convenus de 25 millions de livres sterling, mais le club de Premier League a refusé, selon Sky en Italie.

Milan, dirigé par Stefano Pioli, devrait finaliser les formalités administratives et annoncer le transfert la semaine prochaine.

Tomori a disputé 17 matches de championnat à Milan, marquant une fois contre la Juventus, alors qu’il remplaçait le capitaine du club Alessio Romagnoli.

Tomori, diplômé de l’académie de Chelsea, n’a fait qu’une seule apparition en Premier League plus tôt cette saison sous l’ancien patron des Blues Frank Lampard avant son départ en prêt.

Tomori a remporté sa seule sélection senior en Angleterre à ce jour contre le Kosovo en novembre 2019, peu de temps avant de signer un contrat de cinq ans à Stamford Bridge.

Thiago Silva et Giroud prolongent leurs accords avec Chelsea

Chelsea a déclenché l’option de prolonger d’un an les contrats de Thiago Silva et Olivier Giroud au club.

Le défenseur brésilien et l’attaquant français étaient tous deux en fin de contrat cet été, mais le club a exercé son option de les garder au club pour une autre saison.

Plus tôt vendredi, les nouveaux champions d’Europe ont annoncé qu’ils avaient également prolongé le contrat de l’entraîneur-chef Thomas Tuchel, son nouveau contrat allant jusqu’en juin 2024.