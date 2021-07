Nouvelles du transfert de Burnley: Wayne Hennessey rejoint un accord de deux ans | Actualités footballistiques

Burnley a signé un contrat de deux ans avec le gardien gallois Wayne Hennessey après sa libération par Crystal Palace.

Le club détient une option pour prolonger le contrat du joueur de 34 ans pour une année supplémentaire.

Hennessey, le gardien de but le plus capé du Pays de Galles avec 96 apparitions, rivalisera avec l’international anglais de Burnley, Nick Pope.

« Popey est un grand garçon mais c’est la compétition, ce qui est sain », a déclaré Hennessey sur le site Internet du club.

« Cela fait partie de l’union des gardiens de but. Il y a toujours de la compétition. Il y a toujours cette place, mais nous serons amis en dehors du terrain.

« Il y a un esprit fantastique ici et j’espère que nous réussirons très bien cette saison.

« Nous avons toujours su à quoi ressemblait Burnley. Une super ambiance. Les gars sont superbes, toujours serrés et ont toujours très bien joué ensemble et avec Sean Dyche, aussi, nous avons un manager incroyable.

« Ce sont des moments passionnants et je suis ravi de commencer à travailler avec les gars. »

Hennessey, sur le banc pour les quatre matches de l’Euro 2020 du Pays de Galles, a disputé un total de 181 apparitions en Premier League pour les Wolves et Palace et a également eu des périodes de prêt à Stockport et Yeovil.

Il est la deuxième recrue estivale des Clarets après l’arrivée du défenseur Nathan Collins de Stoke pour un montant non divulgué.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.