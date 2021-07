Nouvelles du transfert de Brentford: le défenseur du Celtic Kristoffer Ajer signe pour les nouveaux arrivants en Premier League | Actualités footballistiques

Kristoffer Ajer a rejoint les nouveaux arrivants en Premier League Brentford du Celtic pour un contrat de cinq ans pour un montant initial de 13,5 millions de livres sterling.

Ajer, qui est très bien noté et était également une cible pour Norwich, a passé un examen médical cette semaine et ne faisait pas partie de l’équipe du Celtic qui a fait match nul 1-1 contre le FC Midtjylland lors du match aller des éliminatoires de la Ligue des champions mardi.

Les frais de transfert d’Ajer pourraient encore augmenter avec les bonus liés aux performances.

L’entraîneur-chef de Brentford, Thomas Frank, a déclaré: « Nous voulions un autre défenseur central, et Kris était notre premier choix. Nous pensons qu’il correspond parfaitement au profil spécifique à la position, en particulier sur le ballon.

« Kris est très calme et sait trouver les bonnes passes entre les lignes. Son niveau lorsqu’il fait avancer le ballon est très élevé.

« En tant que défenseur, il a le physique dont vous avez besoin, et il a remporté ses duels lorsqu’il jouait dans la ligue écossaise. Il peut nous aider dans les deux cases, avec sa force dans les airs.

« C’est un joueur à un bon âge, et nous pensons qu’il entre tout de suite et qu’il est prêt à jouer en Premier League. Mais il correspond également à la façon dont nous voulons recruter des joueurs et travailler avec eux.

« Il peut se développer en tant que joueur et le Brentford FC et Kris peuvent passer à un niveau supérieur dans les années à venir. »

Ciel en Allemagne a rapporté le mois dernier que le Bayer Leverkusen était en pourparlers sur un éventuel accord pour l’international norvégien, qui n’avait plus qu’un an sur son contrat avec le Celtic.

Ajer était avec le Celtic depuis 2016 et après un prêt à Kilmarnock en 2016/17, a signé un nouveau contrat de quatre ans avec les Hoops en 2018.

Le club de Serie A de l’AC Milan souhaitait également le signer avant de mettre fin à son intérêt de longue date pour poursuivre Fikayo Tomori de Chelsea. Des rumeurs liaient également le joueur de 23 ans à Newcastle.

Ajer, qui a marqué deux buts en 47 apparitions pour le Celtic au cours de la saison 2020/21, a déclaré le mois dernier: « Il me reste un an de contrat et c’est ce sur quoi je me concentre, mais bien sûr, quelque chose pourrait arriver cet été .

« Je vais y adhérer et rester fidèle au club, mais pour que le club et moi ayons le meilleur point de départ possible (pour les négociations), c’est probablement pour le mieux que quelque chose se passe cette année. »

Ajer est la deuxième arrivée de Brentford cet été après avoir récemment signé la signature de Frank Onyeka du FC Midtjylland suite à un permis de travail.

Le milieu de terrain nigérian a été annoncé comme la première signature des Bees en tant que club de Premier League pour un contrat de cinq ans après son arrivée au Royaume-Uni dimanche.

