Nouvelles du transfert d’Arsenal : les Gunners « prêts à accepter 10 millions de livres sterling pour un défenseur oublié »

Arsenal sont prêts à subir une perte importante sur Kieran Tierneyalors qu’ils se préparent à se débarrasser de l’ancien celtique héros en permanence pendant l’été pour seulement 10 millions de livres sterling, selon un rapport.

Après avoir progressé dans le système de jeunesse du Celtic, Tierney a fait 170 apparitions pour son club d’enfance, au cours desquelles il a marqué huit buts et fourni 37 passes décisives.

Cependant, après trois ans à l’Emirates Stadium, le joueur de 27 ans est tombé en disgrâce sous Mikel Arteta et a été prêté à la Real Sociedad de la Liga au début de la saison dernière.

Tierney a fait 20 apparitions pour le club de la Liga toutes compétitions confondues, mais a déjà annoncé son intention de jouer ailleurs la saison prochaine.

La Sociedad disposait d’une option d’achat sur l’international écossais incluse dans l’accord, mais a choisi de ne pas l’exercer.

Arsenal réduit le prix demandé pour Kieran Tierney

Alors qu’il est désormais de retour dans le nord de Londres et qu’il lui reste encore deux ans sur son contrat actuel, il semble que les Gunners soient prêts à réduire leurs pertes sur l’arrière gauche et à lui permettre de passer à autre chose cet été.

Le Message du dimanche rapporte que 10 millions de livres sterling suffiront à toute partie intéressée pour signer Tierney lors de la prochaine fenêtre de transfert, son ancien club du Celtic étant lié à un déménagement.

Cependant, malgré le prix apparemment bas demandé pour le défenseur, il pourrait encore être difficile pour le Celtic de conclure un accord, à moins que le joueur ne soit prêt à accepter une réduction significative de son salaire.

Le rapport ajoute que Newcastle United et Aston Villa avaient déjà manifesté leur intérêt pour l’arrière gauche de 27 ans et pourraient toujours le considérer comme un ajout précieux à leurs équipes pour la saison prochaine.

Tierney est rapidement devenu un favori parmi les fans des Gunners après son transfert de 25 millions de livres sterling du Celtic Park en 2019 et était un habitué de la première équipe au cours de ses quatre premières saisons avec le club.

Cependant, des blessures récurrentes nuisent à sa progression, et les arrivées de Alexandre Zinchenko et Jurrien Bois a rendu encore plus difficile pour lui de retrouver sa place dans la formation de départ.

Tierney incertain quant à son avenir à Arsenal

Dans une récente interview avec parlerSPORT, Tierney semblait admettre que sa carrière à Arsenal touchait probablement à sa fin. Interrogé sur la possibilité de retrouver sa place dans l’équipe des Gunners, il a déclaré : « On ne sait jamais dans le football. Il est probablement assez rare que cela arrive lorsque vous revenez d’un prêt.

« Bien sûr, il y a des circonstances comme Saliba où ils viennent de revenir et je ne pense pas qu’il ait quitté l’équipe depuis. Mais c’est peut-être un peu différent pour quelqu’un qui a déjà joué quatre ans et qui y retourne. mais on ne sait vraiment jamais.

« Le football est un endroit fou, alors voyons ce qui se passe. »

Compte tenu des blessures de Tierney, un retour au Celtic pourrait être l’exutoire idéal pour le joueur car cela lui permettrait d’effectuer une rotation avec Greg Taylorqui est l’actuel arrière gauche de premier choix des Hoops.

L’international écossais a fait 124 apparitions toutes compétitions confondues pour Arsenal depuis l’été 2019 et a marqué cinq buts tout en fournissant 14 passes décisives au cours de cette période.