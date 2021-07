Nouvelles du transfert d’Arsenal : Albert Sambi Lokonga quitte Anderlecht pour rejoindre les Gunners en « contrat à long terme » | Actualités footballistiques

Arsenal a finalisé la signature du milieu de terrain d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga.

Le joueur de 21 ans rejoint Arsenal avec un contrat à long terme après avoir fait 78 apparitions pour Anderlecht, où il a joué sous la direction de l’ancien capitaine de Manchester City, Vincent Kompany.

Arsenal a confirmé que l’international belge des moins de 21 ans rejoindrait ses nouveaux coéquipiers dans les prochains jours après avoir terminé une période d’isolement obligatoire.

« Albert est un joueur très intelligent qui a fait preuve d’une grande maturité dans ses performances au cours de son développement », a déclaré le patron d’Arsenal, Mikel Arteta.

« Il a été bien entraîné par Vincent Kompany et son équipe à Anderlecht. Je connais très bien Vincent et il parle tellement d’Albert et de l’impact positif qu’il a eu sur Anderlecht ces dernières saisons.

« Nous sommes convaincus qu’Albert est prêt pour la prochaine étape de son développement et nous sommes impatients d’accueillir un nouveau membre dans notre équipe avec sa qualité et sa présence. »

Le directeur technique Edu a ajouté : « Nous sommes ravis qu’Albert ait signé avec nous, car il y avait beaucoup d’intérêt pour lui et il était une grande cible pour nous.

« Albert est un joueur que nous suivons depuis un certain temps et il nous apportera de la force en profondeur au centre du milieu de terrain. Nous attendons avec impatience son développement continu avec nous. »

