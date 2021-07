Nouvelles du transfert celtique: Hoops ciblant le défenseur de Man City Yan Couto | Actualités footballistiques

Le Celtic souhaite signer l’arrière droit de Manchester City Yan Couto.

Les Hoops espèrent prêter le Brésilien de 19 ans à Parkhead pour la saison prochaine, mais sont confrontés à la concurrence des clubs portugais pour ses services.

Couto, qui a remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans avec le Brésil en 2019, a passé la saison dernière en prêt au club de la Liga 2 de Gérone où il a disputé quatre matches en Copa del Rey et a disputé 22 fois la division Segunda.

Il a rejoint Manchester City l’été dernier en provenance du côté brésilien de Coritiba et reste sous contrat à l’Etihad Stadium jusqu’en 2025.

Pendant ce temps, le Celtic a recruté l’ailier japonais Kyogo Furuhashi de Vissel Kobe.

Il s’agit de la cinquième recrue estivale d’Ange Postecoglou après les arrivées de Liam Shaw et Osaze Urhoghide de Sheffield Wednesday, de Liel Abada du club israélien Maccabi Petah Tikva et de Carl Starfelt de Rubin Kazan.

Kristoffer Ajer a quitté Celtic Park pour rejoindre les nouveaux arrivants de la Premier League Brentford dans le cadre d’un contrat de 13,5 millions de livres sterling.

Postecoglou frustré par les retards de transfert

Le nouveau patron du Celtic, Ange Postecoglou, admet qu’il a été frustré par les retards dans la politique de recrutement du club en raison du coronavirus.

L’Australien a rejoint le club cet été avec la tâche de récupérer le titre de Premiership écossaise des mains des Rangers, ses rivaux d’Old Firm.

S’adressant exclusivement à Sky Sports News, Postecoglou a déclaré: « C’est probablement le seul domaine que nous éliminons mais qui n’a pas les résultats visibles.

« Bien sûr, nous avons signé Liel Abada qui est arrivé et a fait des débuts fantastiques ainsi que Carl Starfelt et Kyogo Furuhashi, mais les deux ne sont pas là en ce moment, ce sont les défis du monde dans lequel nous vivons en ce moment.

« C’est le plus frustrant – ça aurait été génial d’avoir déjà ces deux garçons et les autres sur lesquels nous travaillons se sont terminés un peu plus vite. »

Premiership écossaise 2021/22 : vue des tribunes

Nouveaux managers, signatures, nouveaux espoirs et attentes élevées – le point de vue des fans des 12 clubs avant la nouvelle saison de Premiership écossaise…

