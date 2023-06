Nouvelles du Rotary de Rock Falls – Section locale de Shaw

ROCK FALLS – Le président des bourses d’études de Rock Falls, Keith Zoeller, a décerné trois des sept bourses à trois diplômés de l’école secondaire Rock Falls: Elizabeth Buikema, Rhiannon Allison et Ryan McCord.

Chaque mois, le personnel de RFHS sélectionne un élève parmi les seniors qui représente le mieux le test à quatre voies de ce que chaque Rotarien pense, dit et fait – la devise des Rotariens.

Ceux qui ont reçu des cadeaux monétaires étaient Katie Thatcher, août; Julian Hernandez, septembre ; Rhiannon Allison, octobre; Ryan McCord, novembre; Elizabeth Buikema, décembre; Brooke Howard, janvier ; Jacee Sigel, février ; Solan Everly, mars; Ariana Diaz, avril; et Kalina Sommer, mai.

Rock Falls Rotary reconnu pour ses projets d’alphabétisation par le district 6420

Les membres du comité d’alphabétisation ont reçu trois prix du Rotary District 6420 pour leurs réalisations.

Des récompenses ont été décernées pour les réalisations du club depuis plus de 30 ans que les membres ont fourni un programme de lecture hebdomadaire aux élèves de la maternelle à la 3e année à l’école East Coloma-Nelson; pour Club Excellence en offrant des activités de sensibilisation fiscales et pratiques en 2023 ; et le prix Majiyagbe pour un projet innovant consistant à fournir des livres préscolaires avec les œufs de Pâques lors de la chasse aux œufs de Pâques de Coloma Park.

Les membres du comité d’alphabétisation qui ont reçu les prix étaient Dave Chavira, Betty Clementz, Bob Sondgeroth, Cheryl Faber et Gail Wright.