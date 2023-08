Nouvelles du parc à thème d’Halloween: Disney, Universal Studios, plus

Il est temps de commencer à planifier ces voyages d’événements pour Halloween et les parcs à thème avant qu’ils ne se vendent. Sérieusement, si vous pensez qu’il est tôt, parlez à quelqu’un qui n’a pas pu obtenir de billets pour Disneyland‘s Oogie Boogie Bash, dont toutes les dates ne sont plus disponibles, à moins que vous n’achetiez des billets à des personnes qui ne peuvent pas venir. Prenez un peu de réconfort que dans le Guerres des étoiles univers, Ahsoka apparaîtra bientôt à Galaxy’s Edge, au moins !

Heureusement, si vous êtes en vacances à Orlando, vous pouvez toujours réserver des billets pour Parcs Disney‘ événement annuel d’Halloween Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. L’événement de cette année mettra en vedette le retour de Jack Skellington en tant que maître des scaremonies, ainsi qu’un assaut de friandises et de rencontres et de salutations de personnages. À Universal Studios Orlando Choses étranges Vecna ​​merch a fait son chemin dans les parcs pour les Halloween Horror Nights de cette année. La série Netflix sera présente sur les deux côtes, les membres du pass annuel à Universal Studios Hollywood ayant une occasion spéciale de faire une visite spéciale du maison hantée saison 4 épique. De plus, la scène hantée du sud de la Californie s’intensifie avec la 50e année de Knotts Scary Farm qui revient sur des icônes de la culture pop comme Elvira et Weird Al, qui ont toutes deux fait leurs débuts à la mère des hantises de la côte ouest. Warner Bros. revient enfin dans le jeu en tant que leur Prestidigitation et Scie des univers surgissent à certains Six Flags Fright Fests, à Las Vegas Échappez-vous ouvre le chapitre 2 des salles d’évasion inspirées de la récente adaptation de la franchise d’horreur de WB de Stephen King Il.

Voici les dernières nouveautés effrayantes sur les expériences cinématographiques, les parcs Disney, les studios Universal et d’autres destinations fantastiques!

Ce résumé de l’événement, qui comprend des activations pour les grands projets de studio, a été rédigé lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail d’écrivains et d’acteurs actuellement en grève, les films et la télévision couverts ici n’existeraient pas.