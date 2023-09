Nouvelles du Nouveau-Brunswick : Un grand requin blanc se nourrit d’une carcasse de baleine près de l’île Campobello

Paul Keller était assis sur le porche arrière de son chalet loué près de la baie de Fundy, sirotant son café du matin, lorsqu’il a repéré une agitation dans l’eau. Peut-être le clapotis d’une palme, pensa-t-il, ou quelque chose qui s’échouait contre un rocher.

Grâce à ses jumelles, il réalisa qu’il avait repéré une scène rare de carnage océanique : un grand requin blanc se nourrissant d’une carcasse de baleine.

« C’était une sensation étrange et étrange à voir », a déclaré le pasteur bi-professionnel qui vit en Chine, dans le Maine.

« Au début, j’ai pensé que c’était une sorte de nageoire ou quelque chose frottant contre le rocher. Puis j’ai vu l’aileron de ce qui est devenu le requin. Puis j’ai pensé : « Wow, OK, c’est quelque chose qu’on ne voit pas tous les jours ». En tout cas, je n’en ai jamais vu. »

Keller et sa femme passent habituellement au moins une semaine chaque année en été sur l’île Campobello. Cette année, ils étaient au Nouveau-Brunswick du 26 au 31 août.

La scène morbide du lundi matin, à environ 7 mètres et demi du rivage, montrait le requin mordant la baleine et la mangeant.

« L’intestin de la baleine pendait », a-t-il déclaré. « C’était surréaliste. »

La vidéo de 22 secondes filmée par Keller montre une tête de requin noir et blanc rongeant une masse brunâtre dans les eaux éclaboussantes.

Le Dr Chris Harvey-Clark, vétérinaire à l’Université Dalhousie qui a vu la vidéo, a déclaré qu’il identifierait l’animal comme un grand requin blanc par la forme de sa tête, la taille et la position de sa bouche, la position de ses yeux, sa couleur et sa taille globale.

« La région de Fundy est réputée pour la présence saisonnière de cette espèce », a-t-il déclaré.

Le requin se nourrit probablement d’un petit rorqual, d’une baleine à bosse ou d’une baleine noire de l’Atlantique Nord, a-t-il déclaré. La taille de la carcasse semble trop grande pour être celle d’un globicéphale, a-t-il ajouté.

Des études antérieures ont montré que les grands requins blancs restent à proximité d’une telle carcasse et se nourrissent pendant des jours, a déclaré Harvey-Clark.

« Cela soulève la question : qu’est-ce que les requins apprécient ? Je pense qu’ils aiment certainement une source de nourriture très grasse, à haute densité énergétique et riche en graisse, comme une carcasse de baleine. C’est un buffet flottant à volonté », a-t-il déclaré. .

« C’est le repas gratuit ultime. Pas besoin de chasser, capturez des proies avec des risques pour les yeux et d’autres parties du corps des phoques rebelles. Vous pouvez vous nourrir quand vous le souhaitez. »

Même si c’était un « spectacle cool », Keller a déclaré que l’épisode était davantage une histoire d’interaction humaine, qu’il partageait avec d’autres, se faisant des amis et des liens.

« Un autre jeune homme, ingénieur aéronautique, que j’ai rencontré sur le ferry, m’a dit : ‘Eh bien, cette vidéo devrait devenir virale.’ Je ne sais même pas vraiment ce que cela signifie », a-t-il déclaré, décrivant une interaction en riant.

« Je pense que plus que tout, une fois que nous voyons quelque chose et que nous sommes capables de le partager avec les autres, cette interaction va et vient et ‘Wow, n’est-ce pas sympa ?’ Vous savez, les grands moments sont faits pour être partagés. Alors j’en suis reconnaissant. «



