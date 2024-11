Nouvelles du Nouveau-Brunswick : Éclosion de rougeole déclarée dans la zone 3 de la province

Une éclosion de rougeole a été déclarée dans la zone 3 du Nouveau-Brunswick, qui comprend Fredericton et la haute vallée du fleuve Saint-Jean.

Le médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a averti le public d’un cas confirmé de rougeole dans les régions de Fredericton et du comté de Carleton le 24 octobre, suivi de deux cas ultérieurs.

Jeudi, la province a confirmé deux cas supplémentaires, portant le nombre total à cinq.

La province affirme que deux personnes ont été hospitalisées à l’hôpital régional Dr Everett Chalmers. La santé publique affirme que des précautions ont été prises pour atténuer le risque d’exposition du public.

«La situation évolue rapidement», a déclaré le Dr Mark McKelvie, médecin-hygiéniste régional, dans un communiqué de presse.

« La rougeole est très contagieuse. Elle peut être grave chez les adultes et les nourrissons et entraîner de graves complications. Avec l’augmentation du nombre de cas – et qui devrait continuer de croître – il est maintenant temps de vous faire vacciner si vous n’êtes pas protégé par une exposition ou un vaccin antérieur.

McKelvie affirme que le risque reste faible pour les personnes protégées.

Vaccinations

Le Réseau de santé Horizon organise une clinique de vaccination au Western Valley Multiplex, dans le district de Centreville de Carleton Nord, le samedi 2 novembre, de 9 h 30 à 17 h 15.

La Santé publique encourage les gens à prendre rendez-vous via le planificateur provincial ou en appelant Télé-Services au 1-833-437-1424, disponible du lundi au vendredi de 8h15 à 16h30

Le vaccin qui protège contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle (RORV) est destiné aux bébés âgés de 12 et 18 mois.

Bien que les personnes nées avant 1970 soient généralement considérées comme protégées contre la rougeole, la Santé publique affirme que les personnes nées plus tard qui n’ont pas reçu deux doses du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) devraient se faire vacciner.

Selon McKelvie, le vaccin contre la rougeole est utilisé depuis plus de 50 ans et est « sûr et très efficace pour prévenir les infections ». Ceux qui ne sont pas sûrs de leur statut vaccinal ou de celui de leurs enfants sont priés de contacter leur fournisseur de soins de santé ou le bureau local de santé publique.

« La Santé publique continue de surveiller les contacts et d’informer les gens de toute exposition potentielle dès qu’elle en prend connaissance », a déclaré McKelvie. « Entre-temps, les Néo-Brunswickois peuvent faire leur part pour limiter la propagation de cette éclosion en s’assurant qu’ils sont protégés contre la rougeole.

Symptômes de la rougeole

La Santé publique dit que toute personne présentant des symptômes doit s’isoler et contacter Télé-Soins 811 par téléphone et suivre les instructions de l’opérateur. Ces personnes ne devraient pas se rendre aux urgences, chez un médecin ou dans une clinique.

Toute personne gravement malade qui doit se rendre aux urgences doit appeler à l’avance afin de réduire le risque de propagation de la maladie.

« Le virus de la rougeole est l’une des infections les plus contagieuses connues. Elle se transmet par voie aérienne ou par contact direct avec les sécrétions nasales ou pharyngées d’une personne infectée », peut-on lire dans un communiqué de presse de la province. « La rougeole peut être plus grave chez les adultes et les nourrissons et entraîner des complications. »

Les symptômes de la rougeole peuvent inclure :

fièvre

toux

yeux douloureux et/ou rouges

nez qui coule

petites taches blanches dans la bouche

D’ici trois à sept jours, la santé publique indique qu’une éruption cutanée tachetée de rouge apparaîtra, d’abord sur le visage, puis s’étendra au corps, aux bras et aux jambes.

De plus amples informations, y compris de nouvelles expositions potentielles, peuvent être trouvé en ligne.



Pour plus de nouvelles du Nouveau-Brunswick, visitez notre page provinciale dédiée.