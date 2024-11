Nouvelles du NB : deux cas supplémentaires de rougeole confirmés

Deux autres cas de rougeole ont été confirmés dans la province du Nouveau-Brunswick.

Le 24 octobre, le médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a averti le public d’un cas confirmé de rougeole survenu plus tôt ce mois-ci dans les régions de Fredericton et du comté de Carleton. Deux cas ultérieurs ont depuis été confirmés.

Tous les cas impliquent des personnes faisant partie du réseau de contacts étroits du patient initial dans la haute vallée de la rivière Saint-Jean, selon un Communiqué de presse de jeudi de la province.

« Il est préoccupant que le virus se soit propagé à deux contacts étroits du premier cas », a déclaré le Dr Mark McKelvie, médecin-hygiéniste régional, dans le communiqué. « La Santé publique continue de surveiller les contacts et d’informer les gens de toute exposition potentielle dès qu’elle en prend connaissance. Cependant, si la propagation continue de progresser, il est possible que la Santé publique ne soit pas en mesure d’identifier toutes les personnes exposées. »

Selon le communiqué, le Réseau de santé Horizon organisera une clinique de vaccination au Western Valley Multiplex dans le district de Centreville de Carleton Nord le vendredi 1er novembre de 10 h 30 à 15 h 15 et le samedi 2 novembre. de 9h30 à 17h15

Une autre clinique est en cours d’installation au Centre de santé Stanley et sera ouverte le 1er novembre de 10 h à 15 h. Les gens sont encouragés à prendre rendez-vous via le planificateur provincial ou en appelant Télé-Services au 1-833-437-1424.

Les cliniques de Carleton Nord et Stanley sont destinées aux vaccins ROR et RORV et sont gratuites pour les Néo-Brunswickois admissibles.

McKelvie a déclaré que le vaccin contre la rougeole est utilisé depuis plus de 50 ans et qu’il est « sûr et très efficace pour prévenir les infections ». Ceux qui ne sont pas sûrs de leur statut vaccinal ou de celui de leurs enfants sont priés de contacter leur fournisseur de soins de santé ou bureau local de santé publique.

Les symptômes de la rougeole peuvent inclure :

fièvre

nez qui coule

toux

petites taches blanches dans la bouche

yeux douloureux et/ou rouges

Les personnes qui présentent des symptômes sont priées de s’isoler et de contacter Télé-Soins 811 par téléphone et de suivre les instructions de l’opérateur. Ils ne devraient pas se rendre aux urgences, au cabinet médical ou à la clinique. Toute personne gravement malade qui doit se rendre aux urgences est priée d’appeler à l’avance afin de réduire le risque de propagation de la maladie.



