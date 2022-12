Nouvelles du N.-B. : la marraine d’un enfant de neuf mois s’exprime

La marraine d’une petite fille de neuf mois décédée dimanche s’exprime au nom des parents en deuil.

Timie-Lynn Jones a déclaré à CTV News que Mazikeen Hachey avait été transportée d’urgence au Centre hospitalier universitaire Dr Georges-L.-Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dimanche matin.

Jones a déclaré que Taylor Martin, la mère de Mazikeen, a appelé les ambulanciers paramédicaux à son domicile de Scoudouc, au Nouveau-Brunswick, lorsqu’elle a remarqué que son bébé avait des problèmes respiratoires.

Selon Jones, le bébé a été testé positif au virus respiratoire syncytial (VRS) après son décès.

Jones a déclaré que la mère de Mazikeen l’avait amenée au service des urgences de l’Hôpital de Moncton il y a deux semaines, mais qu’elle n’avait pas vu de médecin car l’attente allait être d’environ 24 heures.

Martin a ensuite emmené Mazikeen, son frère jumeau et sa sœur aînée dans une clinique sans rendez-vous. Jones a déclaré que Martin avait appris que son bébé avait un mauvais rhume.

“Il y a certainement un problème avec le système de santé”, a déclaré Jones de sa maison à Upper Coverdale, au Nouveau-Brunswick. Il aurait probablement fallu faire quelque chose. Ils auraient probablement dû être testés pour quelque chose.

Les parents traversent une période difficile en ce moment, a déclaré Jones.

“Avec tout étant si frais, je pense que la seule chose qu’ils peuvent se mettre dans la tête est de simplement serrer vos petits dans leurs bras et de vous assurer de garder vos proches proches et d’être reconnaissant pour qui vous avez autour de votre sapin de Noël cette année parce que c’était quelque chose c’était extrêmement impensable et inattendu », a déclaré Jones. “Maintenant, ils doivent vivre le premier Noël de leur bébé sans l’un de leurs bébés.”

Un porte-parole du Réseau de santé Vitalité a déclaré qu’il ne peut pas divulguer de détails sur les patients individuels en raison des règles de confidentialité.

Dans un courriel à CTV News, la Dre Natalie Banville, vice-présidente principale des programmes cliniques et des affaires médicales, a déclaré que le réseau de la santé a constaté une augmentation des hospitalisations et des visites aux urgences pour infections respiratoires au cours des dernières semaines.

“La gravité des symptômes est également plus prononcée que d’habitude”, a déclaré Banville. “Nous surveillons la situation de près car c’est généralement à cette période de l’année que nous commençons à voir une augmentation de l’activité des virus respiratoires dans la communauté.”

Un porte-parole de la province a déclaré que le VRS n’est actuellement pas une maladie à déclaration obligatoire au Nouveau-Brunswick, ni à l’Île-du-Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse.

La province ne surveille pas et ne signale pas les cas de VRS de la même manière qu’elle le fait pour la COVID-19 et la grippe.

CTV News a contacté le réseau de santé Horizon pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse.

Jones a déclaré que le frère jumeau de Mazikeen avait remarqué l’absence de sa sœur.

“Nous lui montrons des photos d’elle et il babille et babille et babille”, a déclaré Jones. “Mon économiseur d’écran sur mon téléphone a une photo d’eux et je l’ai surpris [looking at it] aujourd’hui. Il est venu et il se frottait le visage sur mon téléphone. Il sait certainement. Il sait qu’il y a quelque chose qui ne va pas.”

Les funérailles de Mazikeen auront lieu vendredi.

Jones a mis en place une campagne GoFundMe pour aider à payer les frais funéraires.

“Ils ne peuvent pas faire leur deuil correctement s’ils ne prennent pas soin de leurs finances”, a-t-elle déclaré.