Nouvelles du N.-B. : Des adolescents extorqués sur les réseaux sociaux

La GRC du Nouveau-Brunswick enquête sur plusieurs cas d’adolescents victimes d’extorsion financière en ligne.

La force affirme que les gens créent de faux comptes sur des plateformes de médias sociaux comme Snapchat et Instagram et utilisent ces comptes pour se lier d’amitié avec des adolescents âgés de 15 à 17 ans.

La police affirme avoir convaincu les adolescents de partager des photos et des vidéos intimes d’eux-mêmes et menacer de partager les images avec leurs amis et leur famille si les garçons ne leur envoient pas d’argent, de cartes-cadeaux ou de monnaie électronique.

Au cours des derniers mois, la GRC le dit et les forces de police de Saint John et de Kennebecasis ont constaté une augmentation de ce genre d’incidents et enquêtent sur plusieurs rapports.

« Nous comprenons qu’il peut être difficile pour les jeunes de parler de ces types d’incidents, mais il est important d’aviser la police dès que possible si vous avez été victime d’extorsion en ligne », explique le cap. Hans Ouellette de la GRC du Nouveau-Brunswick, dans un communiqué de presse lundi.

« Il est important que les victimes ne paient pas d’argent et bloquent l’individu le plus tôt possible. Le signalement de ces crimes peut mettre fin au chantage et peut nous aider à retrouver les responsables », a poursuivi Ouellette.

La GRC croit que des groupes criminels organisés à l’étranger sont responsables des faux comptes. La police a déclaré qu’elle travaillait avec des partenaires internationaux chargés de l’application de la loi sur l’enquête.

Ouellette dit que la GRC demande aux parents de parler à leurs enfants de la sécurité sur les plateformes de médias sociaux, y compris Snapchat.

La GRC dit que les victimes d’extorsion en ligne, ou celles qui ont des informations à ce sujet, doivent contacter la police locale ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477).