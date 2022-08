Nouvelles du golf : Lucy Lin, 12 ans, décroche une place à l’Omnium féminin CP

OTTAWA –

Elle a été décrite comme une « virtuose » et, à 12 ans, Lucy Lin est également la plus jeune joueuse à s’être qualifiée pour l’Omnium féminin CP.

Lin, qui a obtenu l’une des quatre places de qualification du tournoi de golf de 2022, a disputé sa première ronde de 18 trous à l’âge de neuf ans. Trois ans plus tard, elle se prépare pour l’événement du circuit de la LPGA à Ottawa.

“Je suis vraiment ravie de rencontrer tous ces grands joueurs du monde entier et d’essayer de profiter de l’expérience”, a déclaré Lin dans une interview accordée à CTV News dans la capitale mardi, après sa qualification.

Lin’s figurait parmi les quatre meilleurs scores de qualification sur 22 lundi, ce qui signifie qu’elle rejoindra la tête d’affiche de l’événement Brooke Henderson sur le parcours lorsque le tournoi ouvrira jeudi. Le champion en titre se dirige vers l’événement est Jin Young Ko, 13 fois vainqueur du circuit de la LPGA.

Lin, une résidente de Vancouver, a mérité sa place en tirant deux coups au-dessus du par, à seulement deux coups derrière Michelle Liu – qui était auparavant la plus jeune qualifiée – et Gianna Clemente, et un coup devant Vanessa Zhang.

En 2019, Liu a obtenu sa place dans le tournoi à 12 ans, neuf mois et six jours. Lin avait 12 ans, sept mois et 12 jours lundi.

Les qualifiées Liu, Lin et Zhang, toutes de Vancouver, font partie des 18 Canadiennes qui participeront à l’Omnium féminin CP.

Avant de jouer au Ottawa Hunt and Golf Club, Lin a dit qu’elle essayait de rester concentrée.

“Parfois, je deviens nerveuse mais j’essaie de rester patiente”, a-t-elle déclaré.

Sa stratégie consiste à ne penser qu’à son propre jeu et à la façon dont elle peut améliorer son swing. Elle essaie de ne pas se laisser distraire.

La mère de Lin, Amanda, est sa cadette et a plaisanté en disant qu’elle était l’arme secrète, mais elle a dit que son objectif pour sa fille était simplement de s’amuser et de vivre l’expérience.

Ils ne jouent pas beaucoup de tournois, a-t-elle dit, mais a décrit sa fille comme une “joueuse très naturelle”.

“C’est une fille très sportive… elle est douée pour tout. Et quand elle a joué pour la première fois, 18 trous, avec moi il y a trois ans, j’ai pu voir que c’était une bonne joueuse”, a déclaré la mère de Lin.

Se décrivant comme une bonne équipe et de bons amis, elle a dit qu’ils s’entraînaient tous les jours, mais Lin équilibre cela avec l’école, ce qu’elle fait en ligne.

En riant, Lin a dit qu’elle avait appris en regardant sa mère jouer et en essayant de “la copier”.

Elle a dit qu’elle était surprise d’avoir atteint la coupure, mais aussi qu’elle avait essayé de ne pas y penser jusqu’à ce que ce soit fini, se concentrant uniquement sur son jeu.

Ce qu’elle aime le plus dans ce sport, a déclaré Lin, c’est “frapper chaque coup. Le son de frapper la balle, d’établir un contact.”

Elle a dit qu’elle rêvait de devenir golfeuse professionnelle, ce que ceux qui l’ont vue jouer croient possible.

“Je suis en admiration devant elle. C’est une virtuose – pas dans le domaine de la musique, mais certainement dans le domaine du golf”, a déclaré Michael Hurdzan, un architecte de parcours de golf américain qui a remodelé le parcours du Ottawa Hunt and Golf Club, vieux de plusieurs décennies, où Lin jouer à l’Open.

“Ce qui est merveilleux, c’est que ça va inspirer d’autres jeunes filles comme elle à tenter le coup, c’est pourquoi je la suis et c’est pourquoi j’ai bon espoir qu’elle réussira.”

L’entraîneur Tristan Mullally a déclaré qu’elle pourrait aussi avoir ce qu’il faut.

“C’est une jeune femme très terre à terre. Quand vous lui parlez, vous n’imaginez pas qu’elle a 12 ans, puis quand vous la regardez jouer, elle a des compétences et une vitesse qui dépassent son âge”, a déclaré Mullally à CTV News mardi. Il est responsable de l’identification nationale des talents pour Golf Canada et fait également partie de l’équipe d’entraîneurs de Lin.

“Elle est en quelque sorte un endroit unique pour être aussi bonne qu’elle l’est pour son âge”, a-t-il déclaré.

“C’est une enfant très intelligente, elle prend très bien les informations et est très diligente dans ce qu’elle fait au quotidien, vous pouvez donc voir à quelle vitesse elle s’améliore.”

Mullally a déclaré qu’il savait qu’il pouvait être difficile d’équilibrer l’école et le sport à ce niveau, mais que la mère de Lin traitait Lin comme “un enfant d’abord et un athlète ensuite” et leur consacrait beaucoup de temps.

Il a dit qu’il espérait que Lin se qualifierait, après avoir terminé deuxième à un événement de l’Association canadienne de golf junior il y a quelques semaines sur le même parcours, mais il savait que cela dépendrait de la façon dont elle a joué lundi.

“Elle a fait ça pour entrer, elle a mérité sa place, et ça devrait être amusant à regarder”, a déclaré Mullally.

Quant à la suite, il connaît ses aspirations à devenir professionnelle et a déclaré qu’il ferait tout ce qu’il pouvait pour l’aider à y arriver le plus rapidement et en toute sécurité possible.

“Je pense que lorsque vous vous qualifiez comme la plus jeune personne à avoir joué à l’Omnium canadien, cela en dit probablement beaucoup sur vous et votre jeu. J’ai eu la chance de travailler avec Brooke (Henderson) et sa famille pendant longtemps, et elle est a beaucoup des mêmes traits, donc j’espère que le même genre de succès à l’avenir », a-t-il déclaré.