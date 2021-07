DIVORCE DÉPOSÉ EN 2020

Kim a initialement demandé le divorce en décembre 2020 après avoir découvert un message texte racé d’un autre homme sur un ordinateur dans leur maison de l’Upper East Side, selon des documents judiciaires.

Le couple s’est séparé en avril et on prétend que Kim a découvert plus tard que sa femme avait vendu du sexe pour de l’argent avant de se marier le 27 novembre 2015, et a continué à le faire pendant leur mariage, selon une plainte modifiée déposée plus tôt ce mois-ci dans le Manhattan Supreme. Rechercher.