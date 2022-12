Nouvelles du divertissement du Sud aujourd’hui : Pawan Kalyan pratique les arts martiaux ; La star de Kantara, Rishab Shetty, révèle pourquoi il est devenu réalisateur et plus encore

L’industrie du divertissement du sud a surpris les fans avec leurs dernières mises à jour. De Pawan Kalyan pratiquant les arts martiaux après deux décennies pour Hari Hara Veeru Mallu à la star de Kantara Rishab Shetty ouvrant sur la raison pour laquelle il est entré dans la direction, voici les principales nouvelles tendances du sud aujourd’hui.

Pawan Kalyan pratique les arts martiaux

La superstar et politicienne Telugu Pawan Kalyan, qui se prépare pour son Hari Hara Veera Mallu, a partagé qu’il avait commencé à pratiquer les arts martiaux après deux décennies. Il est allé sur Twitter pour partager une photo de lui pratiquant les arts martiaux et vu tenant un poignard. Hari Hara Veeru Mallu se déroule au XVIIe siècle dans le contexte de l’empire moghol. Le film met également en vedette Nidhhi Agerwal, Arjun Rampal et Nargis Fakhri. Il a été rapporté plus tôt que Pawan tournera avec une équipe de 900 personnes pour le film.

Vijay Deverakonda traite les fans avec un nouveau look

Après avoir fait face à la débâcle de ses débuts tant attendus à Bollywood, Liger, Vijay Deverakonda a tenté de rebondir dans l’action. Il a récemment traité ses fans avec son nouveau look sur les réseaux sociaux où il a été vu entièrement paré de son avatar robuste.

Rishab Shetty révèle pourquoi il est devenu réalisateur

Lors de sa session intitulée All India Sitara-Kantara à l’Agenda Aaj Tak 2022 à New Delhi, Rishab Shetty a révélé qu’il avait toujours voulu être acteur. Lorsqu’il s’est lancé dans la réalisation, il est ensuite devenu acteur. “C’est après avoir fait 3 films que j’ai eu un film intitulé Bellbottoms. Il est sorti en 2019 et a été un succès. C’est après ce film que j’ai pensé que je pouvais faire à la fois jeu d’acteur et réalisation”, a-t-il déclaré.

Sai Pallavi jouera Sita dans ses débuts à Bollywood ?

Des rumeurs circulent selon lesquelles Sai Pallavi est prête à faire ses débuts à Bollywood dans le film du producteur Allu Aravind basé sur Ramayan et elle jouerait le rôle de Sita dans le film. Cependant, rien n’est concret pour l’instant.