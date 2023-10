Nouvelles du discours de Rishi Sunak – Le Premier ministre va lancer une riposte féroce avec des annonces majeures dans le discours de la conférence conservatrice

Rishi Sunak déclarera que « Westminster est un système brisé » dans un discours enflammé

Le Premier ministre Rishi Sunak déclarera aujourd’hui que « Westminster est un système brisé » dans un discours de 40 minutes lors de la conférence du Parti conservateur.

Dans sa ligne de mire se trouvent les grandes entreprises, les avocats militants, les lobbyistes, les quangos et tous les régulateurs qui résistent aux changements « fondamentaux » de notre « politique brisée ».

Le Premier ministre utilisera son discours du quatrième et dernier jour de la conférence du parti conservateur pour tenter de se présenter – et non le leader travailliste Sir Keir Starmer – comme celui qui apportera une réforme radicale.