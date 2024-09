Nouvelles du comté de Prince Edward countylive.ca

Administrateur | 17 sept. 2024 | Commentaires 0

Le service de santé publique de Hastings Prince Edward (HPEPH) a déclaré une épidémie respiratoire (type inconnu) dans l’aile Lilac Lane, le dimanche 15 septembre, à la maison commémorative HJ McFarland à Picton.

Il s’agit de la dernière de sept épidémies déclarées ce mois-ci dans des maisons de retraite et de soins infirmiers locales, dont une épidémie respiratoire de COVID-19 à l’échelle de l’établissement à Hallowell House à Picton.

Les autres se trouvent dans des établissements de Belleville, notamment Quinte Gardens (COVID-19) ; EJ McQuigge Lodge (CPE) ; Belmont Montgomery Wing (COVID-19) ; et Moira Place à Tweed. Une épidémie de COVID-19 à Quinte Health Belleville (Quinte 5) se poursuit depuis le 29 août. Une épidémie de COVID-19 a également été déclarée en août, et n’est toujours pas déclarée terminée, à Stirling Manor.

Les personnes présentant des symptômes de rhume ou de fièvre doivent éviter de se rendre à domicile pendant l’épidémie respiratoire.

Le port du masque obligatoire pour le personnel, les patients et les visiteurs dans les zones en contact avec les patients des hôpitaux et des programmes communautaires de Quinte Health a été rétabli le 3 septembre, avant la saison des maladies respiratoires, et doit se poursuivre jusqu’au printemps 2025.

Les gens doivent porter un masque dans les services d’urgence, les cliniques, les salles d’attente, les services d’imagerie diagnostique et les unités d’hospitalisation (y compris lors des visites aux patients dans leur chambre).

Le personnel, les patients et les proches n’ont pas besoin de porter de masque dans les zones non consacrées aux soins aux patients (par exemple, les bureaux, les couloirs, les toilettes, les halls d’entrée, les cafétérias, les salles de réunion).

Les personnes présentant des symptômes de maladie doivent porter un masque à l’entrée de l’hôpital et le laisser en place. Quinte Health demande aux personnes de ne pas rendre visite aux patients si elles présentent des symptômes de maladie.