Nouvelles du comté de Prince Edward countrylive.ca

Les horloges reculent d’une heure le dimanche à 2 heures du matin, à la fin de l’heure d’été, ce qui la rend plus claire plus tôt le matin et plus sombre plus tôt le soir. Les Canadiens de la plupart des fuseaux horaires reculeront l’horloge avant de se coucher le samedi 2 novembre. Le Yukon, la majeure partie de la Saskatchewan et certaines régions de la Grande-Bretagne […]