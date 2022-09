Nouvelles du baseball: Pourquoi un arbitre a perdu son emploi dans les World Series

NEW YORK –

Angel Hernandez était sur la bonne voie pour arbitrer les World Series 2018 avant d’être renversé trois fois au premier but sur des critiques vidéo lors du troisième match de la série AL Division de cette année-là entre les Yankees de New York et Boston, a écrit la MLB en réponse à son dernier dossier juridique.

Hernandez, né à Cuba, a été embauché comme arbitre de la grande ligue en 1993 et ​​poursuivi en justice en 2017, alléguant qu’il avait été victime de discrimination parce qu’il n’avait pas été affecté aux World Series depuis 2005 et avait été ignoré pour le poste de chef d’équipe.

Le juge de district américain J.Paul Oetken a rendu un jugement sommaire à la MLB en mars 2021, et Hernandez a demandé à la 2e US Circuit Court of Appeals en février d’annuler la décision d’Oetken.

Hernandez a été chef d’équipe par intérim de 2011 à 2016, au début de la saison 2020 retardée par la pandémie et pendant une partie de la saison 2021, mais n’a pas été nommé chef d’équipe permanent.

“Hernandez n’a pas présenté, et le dossier ne contient pas, la moindre preuve que les actions de la MLB étaient fondées sur sa race ou son origine nationale”, a écrit la MLB dans un dossier de 58 pages mercredi.

MLB a déclaré que Hernandez n’avait aucune base légale pour affirmer qu’il n’avait pas besoin de démontrer statistiquement la discrimination en raison de la taille relativement petite des échantillons impliqués dans son cas.

Kevin Murphy, l’avocat d’Hernandez, n’a pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Dans sa réponse de mercredi, la MLB a écrit que Joe Torre, alors officier en chef du baseball, avait sélectionné Hernandez pour la Division Series en 2018 “avec l’intention de lui donner l’opportunité d’arbitrer dans les World Series cette année-là”.

“Hernandez n’a pas profité de cette opportunité et n’a pas saisi l’occasion”, a écrit MLB. “C’était la première fois depuis l’avènement de la relecture instantanée étendue en 2014 qu’un arbitre avait trois appels annulés dans un match d’après-saison. Sur la base de sa performance lors de ce match éliminatoire de la Division Series, Torre n’était pas confiant dans la capacité d’Hernandez à jouer efficacement sur une scène encore plus intense, et pour cette raison, il ne l’a pas sélectionné pour les World Series cette saison-là.

La MLB a également cité l’échec d’Hernandez à annuler un appel selon lequel Adam Rosales d’Oakland avait doublé et n’avait pas réussi à franchir le mur avec ce qui aurait été un coup de circuit égalisateur en neuvième manche à Cleveland le 8 mai 2013.

“Pendant des années, Hernandez a refusé d’admettre que l’appel qu’il avait fait était incorrect et a plutôt tenté de blâmer la qualité de l’équipement de relecture”, a déclaré MLB. “L’incapacité d’Hernandez à mettre l’incident de Cleveland derrière lui – et son insistance continue sur le fait que d’autres étaient responsables de sa mauvaise décision – était emblématique de la raison pour laquelle Torre le considérait comme inadapté aux affectations des World Series et à un rôle de chef d’équipe permanent. Le problème n’était pas le mauvais appel lui-même, mais la réaction d’Hernandez à son erreur.

Citant les saisons 2011-2016, les avocats de Hernandez ont déclaré à la cour d’appel dans un dossier de juin que “MLB a manipulé les évaluations de fin d’année de M. Hernandez afin de faire paraître son rendement au travail pire qu’il ne l’était réellement. Les évaluations de fin d’année de M. Hernandez pour les saisons 2011-2016 sont loin de résumer avec précision les performances réelles de M. Hernandez au cours de ces saisons.

MLB a écrit mercredi que « Hernandez n’a pas tardé à expulser les managers, ce qui enflamme les tensions sur le terrain, plutôt que d’émettre des avertissements qui pourraient potentiellement désamorcer ces situations. Hernandez n’a pas non plus réussi à communiquer avec les autres arbitres de son équipe, ce qui a entraîné une confusion sur le terrain et des retards de jeu inutiles.

La MLB a également affirmé que Torre avait observé Hernandez lancer son casque après qu’une revue vidéo avait annulé l’un de ses appels en 2014 et avait mal appliqué une règle de substitution, entraînant un retard de 14 minutes et une manifestation lors d’un match entre Boston et Tampa Bay le 24 juillet 2019.

«Au cours de cette enquête, la MLB a conclu que Hernandez avait intentionnellement et trompeusement écouté une conversation confidentielle avec un autre arbitre de son équipage afin d’entendre ce que cet arbitre dirait concernant l’incident; et quand MLB a interrogé Hernandez à ce sujet, il a menti sur sa conduite », a écrit MLB.

La MLB a également répété une allégation qu’elle avait faite plus tôt dans le procès selon laquelle Hernandez avait demandé au lanceur des Cincinnati Reds Homer Bailey de signer 11 balles de baseball à la suite d’un match dans lequel Bailey avait lancé un sans coup sûr en 2012.