Nouvelles d’Israël : le personnel non essentiel de l’ambassade du Canada et ses familles partent

Des membres de la famille et certains membres du personnel non essentiel des missions du Canada à Tel Aviv et Ramallah ont quitté la région, a annoncé Affaires mondiales Canada (AMC) lundi soir.

« GAC prend toutes les mesures appropriées pour garantir la sûreté et la sécurité de notre personnel, y compris le personnel recruté localement, et nos opérations à l’étranger », a déclaré le département dans sa dernière déclaration écrite sur la situation en Israël, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, au milieu de la crise. guerre en cours.

« Nous continuons de surveiller de près la sûreté et la sécurité de notre personnel et continuons de fournir le soutien nécessaire à tout le personnel de l’ambassade à mesure que la situation évolue », a déclaré GAC.

Des responsables essentiels sur le terrain et travaillant dans d’autres bureaux dotés de capacités renforcées continuent de fournir une assistance consulaire à plus de 6 900 Canadiens enregistrés en Israël et aux quelque 455 Canadiens enregistrés en Cisjordanie et à Gaza, a indiqué le ministère.

Depuis le début du conflit le 7 octobre, AMC a répondu à plus de 6 200 demandes de Canadiens cherchant des informations sur leurs options de départ et la situation globale en matière de sécurité. Des membres du personnel supplémentaires ont été amenés d’autres ambassades du monde pour aider à répondre après que l’ambassade ait été critiquée par des Canadiens qui ont signalé des difficultés considérables à obtenir une assistance consulaire au cours du premier week-end des attaques.

Les départs assistés ont désormais permis d’évacuer par voie aérienne plus de 1 000 passagers de Tel Aviv et 31 passagers – dont des Canadiens et certains ressortissants étrangers – ont été évacués de Cisjordanie.

« Nous planifions activement des options supplémentaires de départ assisté », a déclaré GAC, notant que des travaux sont toujours en cours pour tenter d’organiser les évacuations de Gaza.

Dans une entrevue à l’émission Questions Period de CTV diffusée dimanche, l’ambassadrice du Canada en Israël, Lisa Stadelbauer, a décrit l’ambassade dotée de personnel comme une « ruche d’activité bourdonnante ».

Cependant, cinq minutes seulement avant le début de l’entretien, l’ambassadrice a déclaré qu’elle se trouvait justement dans un abri anti-aérien après le déclenchement des sirènes de roquettes.

« Les gens sont très prudents. Il y a beaucoup d’anxiété, beaucoup d’inquiétude, beaucoup de tension », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait en sécurité, Stadelbauer a répondu « pour la plupart, oui ».

« J’ai confiance dans le Dôme de Fer… et nos abris sont bons. L’infrastructure ici en Israël est telle que les gens ne sont jamais très, très loin d’un abri anti-bombes », a déclaré l’ambassadeur.

« Il y a un système sophistiqué de sirènes et donc nous savons que lorsque nous sommes à Tel Aviv, si nous entendons une sirène, c’est pour nous, c’est spécifique et nous avons environ 90 secondes pour nous mettre à l’abri. Donc nous nous en sortons. »