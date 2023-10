Nouvelles d’Israël : départ du premier vol d’évacuation canadien

Le premier vol d’évacuation des Forces armées canadiennes transportant des citoyens canadiens et leurs familles hors d’Israël a décollé avec environ 130 passagers à bord, a annoncé jeudi matin le ministre de la Défense, Bill Blair.

« Nous travaillons sans relâche pour aider les Canadiens en Israël, en Cisjordanie et à Gaza », Blair a dit dans un post sur « X » anciennement connu sous le nom de Twitter. « Nous continuerons d’être là pour les Canadiens qui ont besoin d’aide. »

Au départ de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, les deux Airbus militaires CC-150 Polaris détachés pour cette opération transporteront les personnes à bord vers Athènes. Depuis la Grèce, un pays tiers sûr, un avion et son équipage d’Air Canada ramèneront les passagers au Canada.

Ces vols ont été ouverts aux citoyens canadiens, à leurs conjoints et à leurs enfants ; ainsi que les résidents permanents canadiens, leurs conjoints et leurs enfants ; et les binationaux.

Mercredi, des responsables fédéraux ont déclaré qu’ils prévoyaient que les premiers départs assistés commenceraient jeudi ou vendredi et que le plan provisoire prévoyait environ trois vols par jour, avec un maximum de 150 personnes par vol.

Le Canada donne la priorité aux passagers en situation régulière et prêts à voyager, aux touristes bloqués et aux plus vulnérables. Des plans étaient en cours d’élaboration pour faciliter le transport jusqu’à l’aéroport pour certains, ainsi que pour fournir des services médicaux à bord, si nécessaire.

Et, même si les Canadiens ne seront pas facturés pour les vols à départ assisté d’Israël vers Athènes, le voyage et l’hébergement seront à la charge des individus, selon le gouvernement.



Plus à venir…