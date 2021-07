Nouvelles directives sur les coronavirus décrites alors que les hippodromes anglais se préparent à des foules pleines cet été | Nouvelles de course

Les courses de chevaux britanniques ont publié de nouvelles directives aux amateurs de courses alors qu’elles élaborent des plans définitifs pour le retour en toute sécurité des foules entières en Angleterre à partir de lundi.

Le gouvernement a confirmé plus tôt cette semaine que la quatrième étape de la feuille de route Covid se déroulera à partir du 19 juillet, permettant aux sites de retrouver leur pleine capacité sans distanciation sociale.

Les gouvernements écossais et gallois ont depuis annoncé leurs propres règles, et il est conseillé aux amateurs de courses de se renseigner à l’avance auprès des hippodromes d’Écosse et du Pays de Galles pour s’assurer qu’ils comprennent les variations et les différences entre les dates clés.

Alors que les hippodromes anglais n’auront plus de limites d’affluence à partir de la semaine prochaine, alors que les restrictions légales prennent fin, le public a été invité à respecter un certain nombre de « demandes ».

Ces demandes incluent la vaccination contre le coronavirus et l’acceptation de l’offre du gouvernement de tests de flux latéral gratuits, afin que les spectateurs puissent « envisager d’en prendre un avant de vous rendre » sur un hippodrome.

Le gouvernement a déclaré qu’il encouragerait les sites à haut risque à utiliser un système de certification Covid – et bien que les courses britanniques n’introduisent pas un tel système à ce stade, la British Horseracing Authority et la Racecourse Association « travaillent avec DCMS pour développer le instructions d’exploitation détaillées nécessaires pour introduire la certification en toute sécurité », si cela s’avère nécessaire.

Au nom du sport, David Armstrong, directeur général de la RCA, a déclaré : « Nous remercions tous nos participants pour le comportement responsable dont ils ont fait preuve depuis qu’ils ont pu retourner sur les hippodromes, et nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau tous les participants de Lundi en Angleterre et plus tard en août au Pays de Galles et en Écosse.

« En tant qu’événement en plein air, les gens peuvent avoir confiance en participant à une réunion de course en toute sécurité.

« Néanmoins, nous encourageons tous à continuer de suivre les conseils recommandés et en particulier à vérifier les restrictions qui sont toujours en place en Écosse et au Pays de Galles. La sécurité de nos coureurs sera toujours notre priorité absolue.

« Nous continuons à assurer la liaison avec nos collègues d’autres grands sports et autorités locales et nationales pour nous assurer que nous fonctionnons tous aux plus hauts niveaux de sécurité publique. Cela inclut la planification d’un système de certification Covid si cela s’avérait nécessaire. »