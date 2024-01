Nouvelles directives fixées pour les notifications du Cabinet après l’hospitalisation secrète de Lloyd Austin

WASHINGTON (AP) — La maison Blanche élabore un nouvel ensemble de lignes directrices pour garantir qu’il sera informé chaque fois qu’un chef de cabinet ne peut pas accomplir son travail après Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin l’hospitalisation secrète de ce mois-ci a été cachée pendant des jours au président Joe Biden et à ses principaux collaborateurs.

Les nouvelles lignes directrices comprennent une demi-douzaine d’instructions que les agences du Cabinet doivent suivre lorsqu’il y a une « délégation d’autorité » ou lorsque des secrétaires transfèrent temporairement leur autorité à un adjoint lorsqu’ils sont inaccessibles en raison de problèmes médicaux, de voyages ou pour d’autres raisons. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, a lancé une étude des procédures de notification existantes plus tôt ce mois-ci, peu après la révélation de l’hospitalisation d’Austin, ainsi que le L’échec du Pentagone à alerter immédiatement la Maison Blanche.

“À travers vos observations, vous avez démontré votre engagement à informer la Maison Blanche en cas de délégation – et, dès l’arrivée d’une délégation, à établir un contact avec la Maison Blanche”, a écrit le chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, dans une note envoyée au reste du Cabinet vendredi. Le mémo a été obtenu par l’Associated Press.

Zients a noté que certaines directives existantes entre agences différaient en raison de diverses lois, réglementations et décrets.

Mais « grâce à ce processus, nous sommes assurés que toutes les agences disposent d’un ensemble de protocoles standards qu’elles doivent suivre en cas de délégation d’autorité », a-t-il écrit.

Désormais, les agences du Cabinet doivent informer le Bureau des affaires du Cabinet de la Maison Blanche et le bureau de Zients lorsqu’ils anticipent une délégation d’autorité et à nouveau lorsque la délégation a réellement lieu. Il doit également indiquer par écrit que la délégation est en vigueur et une fois cette délégation terminée.

Une fois que le leader par intérim a pris ses fonctions, cette personne doit contacter son homologue principal à la Maison Blanche et l’agence doit suivre toute autre notification requise par la loi – comme informer les principaux législateurs du Capitole.

Les agences doivent veiller à ce que l’autorité soit transférée lorsqu’un responsable du Cabinet « voyage dans des zones avec un accès limité ou inexistant aux communications, subit une hospitalisation ou une procédure médicale nécessitant une anesthésie générale, ou dans des circonstances où il ou elle peut être inaccessible », indique le mémo. lit.

Le Pentagone a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’Austin a subi une prostatectomie pour traiter un cancer de la prostate le 22 décembre, pour laquelle il a subi une anesthésie générale au centre médical militaire national Walter Reed. Il n’a pas informé la Maison Blanche de la procédure, mais il a temporairement transféré certaines de ses autorités à la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks.

Austin est retourné à Walter Reed le 1er janvier après avoir ressenti de fortes douleurs et a été admis aux soins intensifs. Le lendemain, il transféra à nouveau certaines autorités à Hicks, qui était en vacances à Porto Rico. Dans les deux cas, Hicks n’a pas été informé de la raison pour laquelle des pouvoirs lui étaient délégués.

Le Pentagone n’a informé la Maison Blanche de l’hospitalisation d’Austin que le 4 janvier, lorsque le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, en a été informé et en a informé à son tour Biden. Le ministère de la Défense procède à sa propre révision des procédures après l’absence de divulgation ce mois-ci, tout comme l’inspecteur général du Pentagone.

Austin est retourné voir Walter Reed vendredi pour ce que ses médecins ont appelé un « rendez-vous de surveillance post-prostatectomie ». Son pronostic est « excellent », selon ses médecins, et il n’a aucun autre traitement prévu pour son cancer de la prostate en dehors de la physiothérapie et des rendez-vous de suivi réguliers.