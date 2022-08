Nouvelles directives Covid CDC: ce qu’il faut savoir

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis à jour jeudi leurs directives sur le Covid-19 car, selon l’agence, le virus présente un risque plus faible de maladie grave, d’hospitalisation et de décès qu’au début de 2020.

“Cette orientation reconnaît que la pandémie n’est pas terminée, mais nous aide également à atteindre un point où le COVID-19 ne perturbe plus gravement notre vie quotidienne”, a déclaré Greta Massetti, épidémiologiste du CDC, dans un communiqué.

Si vous n’êtes pas à jour de vos vaccins et que vous avez été exposé au Covid, vous n’avez plus besoin de vous mettre en quarantaine. Au lieu de cela, il est recommandé de vous masquer pendant 10 jours et de vous faire tester le cinquième jour.

En supposant que votre test soit positif pour Covid, voici les directives mises à jour du CDC :

Si vous avez été testé positif et que votre système immunitaire est sain, quel que soit votre statut vaccinal, vous devez vous isoler pendant cinq jours. L’isolement peut être terminé au sixième jour si vous n’avez plus de symptômes ou si vous n’avez pas eu de fièvre depuis 24 heures et que vos symptômes se sont améliorés.

Une fois l’isolement terminé, l’agence vous recommande de porter un masque de haute qualité jusqu’au jour 10. Si vous testez négatif sur deux tests antigéniques rapides, cependant, vous pouvez arrêter de porter votre masque plus tôt.

Jusqu’au jour 11 au moins, vous devez vous abstenir de visiter ou de côtoyer des personnes plus susceptibles d’avoir des conséquences graves de Covid, y compris les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les personnes qui ont été hospitalisées auparavant avec Covid sont encouragées à s’isoler pendant 10 jours et à consulter leur médecin avant de mettre fin à l’isolement. De même, si vous souffrez d’essoufflement dû au virus, il est recommandé de vous isoler pendant 10 jours.

Ça signifie les élèves peuvent désormais rester en classe cet automne même s’ils ont été exposés à Covid, a déclaré mercredi le CDC. Il est toujours recommandé aux élèves et au personnel de l’école de porter un masque pendant 10 jours et de faire un test le cinquième jour en cas d’exposition.

La poussée pour cette décision peut provenir d’une nouvelle statistique : 95% de la population américaine a un certain niveau d’immunité contre Covid, selon Massetti.

“Les niveaux élevés d’immunité de la population dus à la vaccination et à une infection antérieure et les nombreux outils disponibles pour protéger la population générale et protéger les personnes à haut risque nous permettent de nous concentrer sur la protection des personnes contre les maladies graves de Covid”, a-t-elle déclaré lors d’un appel avec des journalistes sur Jeudi.

