Nouvelles d’État : l’Iran a exécuté 4 personnes qui, selon lui, espionnaient pour Israël

Téhéran, Iran (AP) – Les autorités iraniennes ont exécuté dimanche quatre personnes accusées de travailler pour l’agence de renseignement israélienne Mossad, a annoncé l’agence de presse officielle IRNA.

IRNA a déclaré que les puissants gardiens de la révolution du pays avaient annoncé l’arrestation d’un réseau de personnes liées à l’agence israélienne. Il a déclaré que des membres avaient volé et détruit des biens privés et publics et kidnappé des individus et les avaient interrogés.

Le rapport indique que les espions présumés avaient des armes et recevaient des salaires du Mossad sous forme de crypto-monnaie.

Israël et l’Iran sont des ennemis jurés régionaux.

L’IRNA a identifié les prisonniers exécutés comme étant Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabadi, Milad Ashrafi et Manouchehr Shahbandi.

