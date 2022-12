Nouvelles d’État : l’Iran a exécuté 4 personnes qui, selon lui, espionnaient pour Israël

Commentez cette histoire Commentaire

Téhéran, Iran – Les autorités iraniennes ont exécuté dimanche quatre personnes accusées de travailler pour l’agence de renseignement israélienne Mossad, a annoncé l’agence de presse officielle IRNA. Trois autres ont été condamnés à de longues peines de prison. IRNA a déclaré que les puissants gardiens de la révolution du pays avaient annoncé l’arrestation d’un réseau de personnes liées à l’agence israélienne. Il a déclaré que les membres avaient des casiers judiciaires antérieurs et avaient tenté de perturber la sécurité du pays.

Israël et l’Iran sont des ennemis jurés régionaux et l’Iran annonce occasionnellement la détention de personnes qui, selon lui, espionnent pour des pays étrangers, dont les États-Unis et Israël. L’Iran ne reconnaît pas Israël et soutient les groupes armés anti-israéliens dans toute la région, tels que le Hezbollah et le Hamas.

Les membres du réseau ont volé et détruit des biens privés et publics et enlevé des individus et les ont interrogés, selon le rapport. Il a déclaré que les espions présumés avaient des armes et recevaient des salaires du Mossad sous forme de crypto-monnaie.

L’IRNA a identifié les prisonniers exécutés comme étant Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabadi, Milad Ashrafi et Manouchehr Shahbandi. Trois autres membres du groupe ont écopé de cinq à dix ans de prison, selon l’agence de presse, mais ils n’ont pas été identifiés.

L’Iran et Israël s’accusent depuis longtemps d’espionnage. Israël considère l’Iran comme sa plus grande menace et a menacé à plusieurs reprises de prendre des mesures militaires pour empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires. L’Iran nie qu’il cherche de telles armes et s’est engagé à réagir durement à toute agression israélienne.

En janvier, Israël a déclaré avoir démantelé un réseau d’espionnage iranien qui recrutait des femmes israéliennes via les réseaux sociaux pour photographier des sites sensibles, recueillir des renseignements et encourager leurs fils à rejoindre les services de renseignement militaire israéliens.

En juillet, l’Iran a déclaré avoir arrêté des membres d’un groupe armé lié au Mossad après s’être introduits en Iran depuis sa frontière occidentale.