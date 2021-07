Nouvelles des transferts à Barcelone : Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Ousmane Dembele sur la liste des joueurs disponibles | Actualités footballistiques

Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Ousmane Dembele figurent sur une liste d’au moins neuf joueurs dont Barcelone serait prêt à se séparer cet été.

Bien que l’avenir de Lionel Messi au Camp Nou semble presque assuré, Barcelone ne pourra investir dans de nouveaux ajouts à son équipe qu’en organisant des départs importants.

Griezmann est sans aucun doute le nom le plus accrocheur du groupe en raison de l’investissement massif de 100 millions de livres sterling + (120 millions d’euros) qu’il a fallu pour le signer de l’Atletico Madrid il y a à peine deux ans. Il était alors le cinquième transfert le plus cher de tous les temps.

Mais Coutinho, Dembele et l’attaquant Martin Braithwaite sont également à la pointe de la recherche de fonds pour relancer les finances d’un club qui est criblé de dettes énormes exacerbées par la pandémie de Covid-19.

Image:

La valeur de Martin Braithwaite a augmenté en raison de ses performances pour le club et le pays



Barcelone pense que Braithwaite en particulier a pris de la valeur en raison de ses performances pour le Danemark lors de l’Euro 2020 – il était également l’une des arrivées les moins chères en Catalogne, n’ayant coûté qu’environ 15 millions de livres sterling pour déclencher sa clause de libération de Leganes en février 2020.

Griezmann est l’un des joueurs les mieux payés du football mondial et Barcelone doit également réduire sa masse salariale, ce qui a conduit à des discussions récentes sur un échange potentiel qui aurait vu son retour à l’Atletico et Saul Niguez rejoindre le Barca – les clubs n’ont pas pu pour arriver à un accord.

Image:

Ousmane Dembele a parfois eu du mal à respecter son prix de 100 millions de livres sterling après avoir quitté le Borussia Dortmund



Le salaire substantiel du Français signifie qu’il n’y a qu’une poignée de clubs qui peuvent se permettre de l’engager et la Juventus est un grand club qui n’est actuellement pas intéressé, selon Ciel en Italie, ni dans un retour pour Miralem Pjanic, qui a déménagé au Barça lors d’un échange avec Arthur Melo l’été dernier.

Dembele et Clement Lenglet sont d’autres noms de premier plan que Barcelone serait disposé à écouter les offres – ou du moins à inclure dans les accords d’échange pour leurs cibles – ainsi que le gardien de but Neto et les arrières droits Emerson et Moussa Wague.

















0:43



L’entraîneur-chef de Barcelone Ronald Koeman a souligné l’importance de la nouvelle recrue Sergio Aguero, affirmant que l’Argentin est « de très bonne qualité dans la surface ». Photos du FC Barcelone



La direction de Barcelone discute également avec un certain nombre de joueurs vétérans – Gerard Pique, Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto – au sujet des prolongations de contrat et souhaite qu’ils suivent leur capitaine Messi en réduisant les salaires.

Sky Sports Nouvelles a été averti par des sources en Espagne que l’une de ces stars partant également ne peut être exclue à ce stade.