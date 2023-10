Nouvelles des petites entreprises | Les nouveaux outils d’IA de LinkedIn, l’optimisme des petites entreprises et le rapport sur l’inflation

Meilleures histoires

L’optimisme des petites entreprises s’équilibre après un été fort

L’optimisme des petites entreprises a continué de décliner tout au long du mois de septembre, selon le Fédération Nationale des Entreprises Indépendantes (NFIB). Le Indice d’optimisme des petites entreprises, une enquête utilisée pour analyser les tendances de l’expérience des entrepreneurs américains, a enregistré une légère baisse en septembre, ramenant le score à 90,8. En comparaison, le score moyen de l’indice est de 98, un chiffre que la NFIB dit ne pas avoir vu depuis 2021. Bien que l’optimisme se soit amélioré en juillet, septembre marque le deuxième mois consécutif de baisse. Bill Dunkelberg, économiste en chef de la NFIB, a attribué le déclin de l’optimisme des petites entreprises à l’incertitude accrue quant à la santé de l’économie. En savoir plus

Ce que les PME doivent savoir sur les nouveaux outils d’IA de LinkedIn

LinkedIn a dévoilé une multitude de nouvelles fonctionnalités d’IA dans ses outils de recherche d’emploi, de marketing et de vente pour garder une longueur d’avance sur les problèmes du monde des affaires tout en gardant ses près d’un milliard d’utilisateurs engagés sur sa plateforme. Ils comprennent une mise à jour importante de sa plateforme de recherche de talents Recruiter, avec une assistance IA intégrée partout, un LinkedIn alimenté par l’IA. Coach d’apprentissageet un nouvel outil basé sur l’IA pour les campagnes marketing. La plateforme sociale a progressivement intégré diverses fonctionnalités basées sur l’IA dans sa gamme de produits. Parmi ceux-ci, en mars, il a dévoilé des recommandations d’écriture basées sur l’IA pour ceux qui utilisent le site pour rédiger des messages destinés à d’autres utilisateurs. De plus, cette année a vu plusieurs tests utilisant des descriptions de poste générées par l’IA et d’autres fonctionnalités, que les recruteurs ont également remarquées. En savoir plus

L’inflation globale dépasse les prévisions mais se stabilise selon les indicateurs clés

L’inflation globale a augmenté plus vite que prévu en septembre aux États-Unis, mais a montré des signes de reprise sur plusieurs indicateurs essentiels à la prise de décision de la Réserve fédérale. Selon l’Indice des prix à la consommation (IPC), les coûts des biens et services ont augmenté de 3,7 % entre septembre 2022 et septembre 2023 et de 0,4 % par rapport à août 2023. Ces deux chiffres étaient en avance de 0,1 % par rapport aux prévisions pour les deux périodes, attisant les inquiétudes. sur la santé de l’économie. La hausse des coûts de location a largement contribué à la croissance de l’inflation globale, même si les analystes s’attendent à un équilibre du marché dans les mois à venir. En savoir plus

Améliorer les connaissances en assurance des petites entreprises sous-assurées

La majorité des petites entreprises aux États-Unis sont sous-assuréselon une nouvelle étude réalisée par un assureur mondial spécialisé Hiscox. Le type d’assurance le plus souvent déclaré par les participants était l’assurance responsabilité civile générale, suivie de l’assurance des biens, de l’assurance indemnisation et de l’assurance responsabilité professionnelle. Seulement 65 % des personnes interrogées ont déclaré détenir une assurance responsabilité civile générale, qui, selon l’étude, est « une couverture de base que presque toutes les entreprises, aussi petite soit-elle, devraient avoir ». Hiscox affirme également que 75 % des propriétaires de petites entreprises participant à l’enquête étaient sous-assurés en juillet dernier, bien que la société ne fournisse pas de méthodologie sur la manière dont ce chiffre a été déterminé. En savoir plus