Nouvelles des coulisses concernant le segment Roman Reigns et Cody Rhodes à Georgia Tech de WWE Smackdown

Comme on l’a vu lors de l’édition du 21 septembre 2024 de WWE Smackdown, Roman Reigns a affronté le champion Universal Cody Rhodes sur le terrain de football de Georgia Tech. Mike Johnson de PWInsider.com a rapporté que la scène a été tournée plus tôt dans la semaine au stade Bobby Dodd de Georgia Tech. Cody a fini par apparaître dans l’arène pour le segment final de Smackdown.

Johnson a également noté ce qui suit…

« Jeremy Borash, qui détient le titre de Senior Director of Content and Development de WWE NXT, était sur place pour produire le segment. On nous dit que Borash est devenu le doyen de Paul Levesque pour les segments sur place comme celui-ci. PWInsider.com a également appris que le directeur du développement des personnages de la WWE, Rob Fee, était également sur place pour le segment, car lui et Borash ont récemment collaboré sur des projets et des segments comme celui-ci. »

Il a également été confirmé par plusieurs sources que Paul Heyman était « intimement » impliqué dans le segment et « dirigeait personnellement » Reigns et Cody.