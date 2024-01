Nouvelles des 49ers : Tom Brady était presque le titulaire contre Brock Purdy cette saison

Cette saison est passée à toute vitesse. Il y a six mois, nous avions l’impression que les 49ers de San Francisco n’auraient peut-être pas les services du quart partant Brock Purdy pour débuter l’année. Il y avait une potentielle compétition de quart-arrière entre Sam Darnold et Trey Lance si Purdy ne pouvait pas jouer la semaine 1.

Oh, camp d’entraînement. Où des citations comme « Sam Darnold a le meilleur ballon profond depuis Joe Montana » se produisent. Où vous utilisez un entraînement ou un lancer pour vous convaincre que Lance a ce qu’il faut pour mener les Niners à la tête de série n°1.

Depuis le début, cela n’a jamais été une compétition. Les 49ers savaient que Purdy était en bonne santé, et la seule fois où il n’a pas reçu de représentants avec la première équipe, c’est lorsque les Niners ont retenu Purdy dans le cadre du plan de maintenance qu’ils ont élaboré au printemps 2023.

Nick Wagoner d’ESPN a écrit un article formidable mettant en lumière le parcours de Purdy, d’une sauvegarde à un démarreur. Dans l’article, Nick souligne qu’un quart-arrière, Kyle Shanahan, pourrait prendre la place de Purdy :

Au début de l’intersaison, l’entraîneur des Niners, Kyle Shanahan, s’est assis avec Purdy et lui a assuré que s’il était en bonne santé, il serait titulaire à moins que Brady ne veuille jouer une saison de plus pour les Niners de sa ville natale.

Purdy, extatique, comprenait la logique, mais le compétiteur en lui bouillonnait également sous la surface.

«Cela signifiait tellement pour moi», a déclaré Purdy. « Je me souviens qu’il avait dit : si nous pouvons avoir Tom Brady, nous allons essayer de l’avoir. Et je me suis dit : ‘Ouais, c’est le GOAT.’ Je comprends.’ Mais quelque chose au fond de moi me disait : « Mec, je viens de te montrer que je peux bien jouer dans ce système. Et nous étions à un match du super Bowl.’ … Plus que tout, je me disais : « OK, maintenant, allons-y. »

C’est cet esprit de compétition que Shanahan et les Niners ont rapidement appris à aimer. Oui, on dit que Purdy est humble et terre-à-terre, mais il a un avantage sur le terrain qui se manifeste de plusieurs manières.