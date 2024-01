Nouvelles des 49ers : la performance des Packers de Brock Purdy a été pleine de hauts et de bas

Ce fut le pire match de Purdy au cours des trois quarts avant de l’activer lorsque son équipe avait le plus besoin de lui.

Il n’y a aucune raison de réagir de manière excessive à la performance défensive des 49ers de San Francisco contre les Packers de Green Bay. Des blessures auto-infligées se sont produites lors de sept de leurs neuf déplacements. L’équipe la plus chaude entrant dans les séries éliminatoires de la NFC a fait peur aux Niners, mais ce n’était pas parce que la défense était battue à gauche et à droite.







L’offensive n’a pas vraiment éclairé le tableau d’affichage. Personne en dehors du Wisconsin n’aurait prédit que les 49ers ne marqueraient que sept points en première mi-temps. Déplacer le ballon en début de match était un problème pour la troisième fois cette saison.

Ce n’est que sur la route contre Cleveland et à domicile contre Baltimore que les 49ers ont été moins efficaces dans les airs. Les chiffres de ces jeux ont été affectés par plusieurs revirements. Samedi soir, c’était comme si Brock Purdy avait tenté de surcorriger les conditions, l’affectant pendant les trois quarts.

On a demandé à Kyle Shanahan s’il pensait que la météo avait affecté le jeu de Purdy. Voici ce qu’il a dit :

«Je pense que ça a marché un peu avec, je pense, un couple. Même juste en regardant [Green Bay Packers QB Jordan] Aimer aussi. Vous regardez le premier jeu qu’il a joué sur cette voie de swing, la balle glisse, est lancée devant le gars. Il y en a quelques-uns qui l’ont eu. Il y en a donc certainement quelques-uns qui ont attiré Brock, quelques-uns qu’il a probablement manqué de peu en essayant de lancer un gars pour que cela ne soit pas prévenu et quelques-uns que vous ne pouvez tout simplement pas expliquer, qui arrivent tout simplement. Vous en avez généralement quelques-uns dans le jeu, mais vous en ajoutez ensuite quelques autres avec la météo et quelques autres qui ne sont tout simplement pas exactement sur le coup. Il en avait un peu trop.

J’ai compté huit passes lancées par Purdy qui n’étaient pas seulement hors de propos, mais il a raté de loin. Le plus inquiétant était que plusieurs de ces lancers étaient effectués à moins de sept ou huit mètres de la ligne de mêlée.

Pour la défense de Purdy, il a été touché au moment où il lançait le ballon à plusieurs reprises. Pourtant, il restait plus de verges sur le terrain samedi soir que le total de toute la saison. La pièce ci-dessous résume le déroulement des trois premiers quart-temps.

horodatage 4:16

La formation a demandé au secondeur de couvrir Christian McCaffrey. Purdy vérifie le bon jeu. Puisque l’offensive est vide, Purdy est responsable du coureur libre alors que la ligne offensive glisse vers sa gauche. Purdy est en retard d’un demi-compte, ce qui permet au défenseur de le frapper. Le ballon navigue sur lui et au lieu d’un jeu de passe explosif pour McCaffrey, c’est une passe incomplète.

Puis, un jeu plus tard, Purdy scanne le terrain, revient à sa troisième progression et frappe Jauaun Jennings sur une route intermédiaire de rupture pour le premier essai.

Se battre sans Samuel

Kyle Shanahan et l’équipe d’entraîneurs ont passé toute la semaine à faire de Deebo Samuel le personnage principal du film de samedi soir, mais ils l’ont perdu avant la fin du générique d’ouverture. Il n’y avait pas moyen de remplacer le scénario d’Eddie Murphy.

Kyle Shanahan a essayé, peut-être un peu trop fort comme en témoigne un carry de Jennings pour entamer le troisième quart-temps. Avant le match, nous avons expliqué comment les 49ers détruisent les défenses adverses lorsqu’ils sont dans une formation vide.

Ma plus grande critique à l’égard de Shanahan serait qu’il n’a pas spammé les jeux avec lesquels l’équipe a réussi suffisamment de vide, surtout au début de l’exercice de deux minutes :

6h41, horodatage

Les 49ers auraient pu placer Aiyuk ou Jennings comme secondeur à tout moment. Ce n’est pas comme s’ils n’avaient pas tenté de lancer le ballon tous les deux, ils avaient six cibles. Mais il n’y avait aucune preuve que Green Bay ralentissait Aiyuk sur les routes d’isolement, comme vous le voyez dans la vidéo ci-dessus.

Cette équipe nous a gâtés en nous faisant croire que 24 points ne suffisent pas pour gagner, même s’ils prouvent le contraire. Il s’agit moins du résultat que du processus.

La pression exercée sur Purdy s’est produite aux moments les plus inopportuns. Pendant les trois quarts, il semblait que les lumières étaient trop grandes pour Purdy à cet endroit, qu’il fasse ou non. Il n’était que 7 sur 16 sous pression. L’inexactitude n’était pas familière.

Nous avons discuté de l’importance des paramètres mesurables du quart-arrière et de la taille des mains, mais c’était plus que quelques gouttes de pluie comme raison pour laquelle Purdy était absent. Autrement dit, jusqu’à ce que nous ne le soyons plus.

Faire amende honorable à la fin

Purdy a réalisé deux des lancers les plus mémorables de la saison au quatrième quart. Ils sont tous deux arrivés en troisième position et s’il avait placé le ballon ailleurs, cela aurait été une interception ou une passe incomplète.

Les 49ers n’ont pas pu marquer de points lors du lancer vers Jennings en raison d’un problème de communication. Mais lors du prochain drive, le lancer vers Aiyuk a peut-être sauvé la saison.

Shanahan a souligné les deux lancers lors de la conférence téléphonique de lundi après-midi :

«Il a également réalisé de sacrés lancers. Laisser tomber certaines de ces balles sur ce secondeur central pour arriver à [WR] Jaun [Jennings] était incroyable. Le ballon bas et extérieur à BA [WR Brandon Aiyuk] au troisième essai alors qu’ils avaient une couverture assez étroite. C’était un sacré lancer et une sacrée réception qui nous ont maintenus là-bas, après le drop. Donc, il a aussi fait beaucoup de bonnes choses. Il n’était en aucun cas parfait, mais c’était vraiment cool quand nous avions besoin de lui pour être à son meilleur, il l’était. Cela nous a donc donné la meilleure chance de gagner à la fin.

Cela peut ressembler à un disque rayé, mais voilà qui est Purdy. À la base, c’est un flingueur. Il veut pousser la défense jusqu’à ses limites et voir ce qu’il peut faire. C’est en partie pour ça que j’ai été surpris qu’il n’ait pas tiré le déclencher sur ce lancer à la fin de la première mi-temps.

Compte tenu de son état d’esprit, les 49ers auront toujours une chance de gagner avec Purdy. Cela aide que Brock soit un quart-arrière offrant l’égalité des chances. Chris, le foutu Conley, a attrapé une passe lors du dernier trajet. Levez la main si vous aviez cela sur la carte de bingo.

Nous avons vu un quart-arrière passer d’un aspect fragile pendant trois quarts et avoir peu ou pas de contrôle sur l’endroit où il pouvait lancer le ballon à une précision extrême lorsque son équipe avait le plus besoin de lui.

Le jeu de Purdy a incarné les 49ers dans la ronde de division, tout comme il l’a fait pour l’équipe toute la saison. Au fur et à mesure qu’il s’en va, les Niners aussi. Et si Shanahan et compagnie sont destinés à devenir super Bowl champions, ils auront besoin de la version de Brock qui a pris le terrain avec 6:18 à jouer.

