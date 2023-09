Nouvelles d’enregistrement : 22 septembre 2023 | Actualités, Sports, Emplois

Journaux de police

FORT DODGE

Mercredi

Deux appels nationaux ont été signalés.

Un problème inconnu a été signalé dans le bloc 600 de North 22nd Street.

Un vol a été signalé dans le pâté de maisons 700 de la rue Dakota.

Une intrusion a été signalée dans le pâté de maisons 1 400 de la Troisième Avenue Sud.

Un problème inconnu a été signalé dans le pâté de maisons 1 600 de la Première Avenue Nord.

Un vol a été signalé dans le pâté de maisons 3000 de la Première Avenue Sud.

Une conduite désordonnée a été signalée dans le pâté de maisons 800 de North 25th Street.

Un accident de voiture a été signalé dans le pâté de maisons 2 200 de la Deuxième Avenue Nord.

Un sujet inconscient a été signalé dans le bloc 700 de la Septième Avenue Nord.

Un piéton en état d’ébriété a été signalé dans le pâté de maisons 900 de la Troisième Avenue Sud.

Des méfaits criminels ont été signalés dans le pâté de maisons 1000 de la Première Avenue Sud.

Un accident de voiture a été signalé dans le pâté de maisons 1000 de la Cinquième Avenue Nord.

Une intrusion a été signalée dans le pâté de maisons 10 de North 25th Street.

Des problèmes de mineurs ont été signalés dans le bloc 1 200 de la Huitième Avenue Nord.

Du harcèlement a été signalé dans le pâté de maisons 700 de la Première Avenue Sud.

Un véhicule suspect a été signalé dans le pâté de maisons 1 100 de la Troisième Avenue Nord.

Un problème inconnu a été signalé dans le bloc 1000 de South 29th Street.

Des cas de harcèlement ont été signalés dans le pâté de maisons 1 200 de la Cinquième Avenue Sud.

Un véhicule suspect a été signalé dans le pâté de maisons 2900 de la Cinquième Avenue Sud.

Une intrusion a été signalée dans le pâté de maisons 10 de North 25th Street.

Un accident de voiture a été signalé dans le pâté de maisons 400 de Kenyon Road.

Une intrusion a été signalée dans le pâté de maisons 500 de Second Street Northwest.

Un problème inconnu a été signalé dans le pâté de maisons 800 de l’avenue C.

Une intrusion a été signalée dans le pâté de maisons 300 de South Fourth Street.

Une fugue a été signalée dans le pâté de maisons 400 de South 17th Street.

Un cambriolage en cours a été signalé dans le pâté de maisons 800 de la Première Avenue Sud.

Tribunal de première instance

COMTÉ DE WEBSTER

Jeudi

Agression de violence domestique, troisième infraction – Benjamin Lee Foster, 41 ans, Eagle Grove, audience préliminaire le 29 septembre.

Opérant sous influence, deuxième infraction — Theresa Jean Benedict, 43, 3141 16th Ave. N., audience préliminaire annulée.

Méfait criminel au troisième degré – Amanda Arlene Heyl, 32 ans, 23946 Cleveland St., audience préliminaire le 10 octobre.

Possession de marijuana, troisième infraction – Jonathon Levi Willroth, 36, 311 First Ave. S., audience préliminaire le 4 octobre.

Vol au quatrième degré – Benjamin Lee Foster, 41 ans, Eagle Grove, audience préliminaire le 29 septembre.

Ingérence dans les actes officiels – Benjamin Lee Foster, 41 ans, Eagle Grove, a continué pendant 180 jours ; Trisha Lynn Gliem Hall, 35, 809 S. 16th St., 347,50 $.

Possession de marijuana, première infraction — Kaylee Lynne Wagner, 26 ans, Eagle Grove, audience préliminaire annulée.

Possession d’accessoires liés à la drogue – Kaylee Lynne Wagner, 26 ans, Eagle Grove, a continué pendant 180 jours ; Jonathon Levi Willroth, 36, 311 First Ave. S., a continué 180 jours.

Agression de violence domestique causant des blessures, première infraction – Aaron Lee Jones, 43 ans, 1621 N. 14th St., licencié.

Vol au cinquième degré – Jessica Marie Streck, 37 ans, Lehigh, trois jours de prison avec sursis, un an de probation, 60 $ ; Mahasin Adilah Hameed-Cox, 39, 130 Ave. M West, cinq jours de prison avec sursis, un an de probation, 60 $ ; Trisha Lynn Gliem Hall, 35, 809 S. 16th St., cinq jours de prison avec sursis, un an de probation, 60 $ ; Joshua Kian Sayadinejad, 34 ans, 1713 Second Ave. S., cinq jours de prison avec sursis, un an de probation, 60 $.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception