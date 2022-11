Nouvelles demandes d’élection alors que Rishi Sunak déchire ses promesses

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a suscité de nouvelles demandes pour une élection générale immédiate en indiquant qu’il est prêt à déchirer toute une série de promesses de dépenses – y compris la liaison ferroviaire à grande vitesse Northern Powerhouse – alors qu’il s’efforce d’équilibrer les livres du gouvernement à l’automne crucial de ce mois-ci. déclaration.

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré L’indépendant que le Premier ministre avait déchiqueté son autorité en revenant sur des promesses passées, et l’avait appelé à se rendre immédiatement dans le pays pour demander un mandat aux électeurs.

Un porte-parole principal du Premier ministre a déclaré qu’il n’était plus attaché à aucune des promesses faites lors de sa candidature à la direction des conservateurs cet été, qui comprenaient une réduction à 16p du taux de base de l’impôt sur le revenu d’ici 2029 et une augmentation massive de l’offshore. énergie éolienne.

Et l’assistante a également fait part de nouvelles inquiétudes quant au fait que la déclaration du 17 novembre du chancelier Jeremy Hunt abandonnera le lien avec l’inflation pour les pensions et les avantages sociaux, car elle a déclaré que M. Sunak ne se considérait pas comme lié par les promesses précédentes de les protéger.

Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a signalé que M. Sunak renonçait à la promesse de 40 milliards de livres sterling de son prédécesseur Liz Truss “d’une nouvelle ligne complète allant de Liverpool à Hull avec un arrêt à Bradford”.

Au lieu de cela, il a déclaré que le gouvernement revenait au plan ferroviaire intégré 2021 de Boris Johnson, qui contournait Bradford et reposait en grande partie sur des améliorations des voies existantes plutôt que sur de nouvelles lignes.

Les commentaires ont alimenté les demandes d’élections générales anticipées, qui ont vu des centaines de travailleurs se joindre à un rassemblement Election Now organisé par le TUC à Westminster.

Mme Rayner a déclaré: «Rishi Sunak a déchiqueté les promesses du manifeste des conservateurs et jeté toutes les promesses qu’il a faites, tout en affirmant à tort qu’il avait été élu Premier ministre.

“La dure vérité est que personne n’a voté pour cela. Ce premier ministre n’a aucun mandat et aucune autorité. Au lieu d’avoir peur des électeurs, il devrait faire ce qui est décent et déclencher des élections afin que le public britannique puisse avoir son mot à dire sur l’avenir du pays.

Et la chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré: «Rishi Sunak et ses conservateurs n’ont aucun mandat crédible ou moral pour gouverner la Grande-Bretagne.

“Les gens méritent mieux qu’un Premier ministre qui a apparemment abandonné ses promesses de campagne à la direction ratées et s’est emparé du pouvoir. Au fil des jours, les appels à des élections générales se font plus forts. »

Voulez-vous des élections générales immédiates ?

Une pétition lancée par L’indépendant pour un vote national immédiat a recueilli plus de 460 000 signatures.

On comprend que M. Hunt recherche un mélange 50/50 d’augmentations d’impôts et de réductions de dépenses alors qu’il tente de combler un vide de 50 milliards de livres sterling dans les finances publiques après le mini-budget désastreux de Mme Truss, dans un processus qui, selon des sources gouvernementales, sera être difficile”.

L’attaché de presse de M. Sunak a clairement indiqué que les circonstances difficiles du gouvernement rendraient probablement inabordables bon nombre des promesses qu’il avait faites en combattant Mme Truss pour les votes des membres conservateurs.

Les promesses comprenaient :

– Un plan en 10 points pour l’immigration impliquant la construction de logements construits à cet effet pour mettre fin à la « farce » de l’hébergement des demandeurs d’asile dans des hôtels ;

– La création d’un « groupe Russell de collèges techniques de classe mondiale » ;

– Le « rajeunissement » des rues commerçantes à travers le pays ;

– Interdiction de construire des logements dans la ceinture verte et fin de la « guerre aux automobilistes ».

M. Sunak a déjà abandonné les plans établis au cours de l’été pour infliger une amende de 10 £ aux patients pour les rendez-vous manqués du NHS et pour retenir les migrants sur les bateaux de croisière. Il a également renoncé à sa promesse d’autoriser la fracturation là où les communautés locales la soutiennent.

Mais son attaché de presse est maintenant allé plus loin, déclarant lors d’un briefing de Westminster que, si le “sentiment” des promesses de campagne reste intact, “nous examinons si c’est le bon moment pour les faire avancer”.

Elle a ajouté: “Nous devons prendre un certain temps pour nous assurer de ce qui est livrable et de ce qui est possible, et dialoguer avec les parties prenantes et avec les secrétaires d’État concernés également.

“Évidemment, ce sont des promesses qui ont été faites il y a quelques mois maintenant et le contexte est quelque peu différent, évidemment, économiquement. Nous devons regarder à nouveau.”

Elle a déclaré que M. Sunak était attaché à la “promesse du manifeste” de 2019 en termes généraux mais a refusé de s’engager sur “les promesses du manifeste”, comme la protection à triple verrouillage pour les retraites.

“Le contexte, politiquement et économiquement, a considérablement changé depuis cette époque”, a-t-elle déclaré, pointant le coût de la pandémie de Covid et de la guerre en Ukraine. “Il est attaché à la promesse du manifeste mais je ne vais pas entrer dans les détails.”

Lorsqu’on lui a demandé des exemples de promesses de manifeste qu’il soutenait toujours, elle a déclaré: “Un NHS plus fort, de meilleures écoles et des rues plus sûres.”

Pendant ce temps, M. Harper a indiqué que le gouvernement renonçait à la promesse de Mme Truss, faite il y a seulement quelques semaines, d’une liaison ferroviaire à grande vitesse à grande échelle entre les villes mal connectées du Nord.

“Ce que l’ancien Premier ministre a dit – Rishi Sunak a clairement indiqué lorsqu’il est devenu Premier ministre que pour tous les meilleurs motifs, un certain nombre d’erreurs ont été commises et qu’il a été élu Premier ministre en partie pour les réparer”, a déclaré le secrétaire aux Transports. .

“Nous revenons donc à notre manifeste de 2019 en examinant les engagements que nous avons pris.”

Il a ajouté: “Nous sommes très déterminés à fournir ce qui est dans le plan ferroviaire intégré et il existe un certain nombre d’options pour la façon dont nous fournissons des services à grande vitesse à Leeds et c’est ce que je regarde.”

Le directeur général du Northern Powerhouse Partnership, Henri Murison, a déclaré que s’en tenir à l’IRP serait “un sérieux revers pour le nivellement”.

“Cela signifie qu’ils sont toujours en deçà de l’ambition du manifeste de 2019 sur lequel ils ont été élus”, a-t-il déclaré.

“Cela soulève de sérieuses questions sur leurs plans de croissance, étant donné que la piètre infrastructure de transport du Nord continue de peser sur notre économie et de freiner les investissements privés.”