Nouvelles découvertes faites lors de l’écrasement d’une météorite sur Terre

Les scientifiques ont identifié deux minéraux jamais vus auparavant sur Terre dans une météorite pesant 15,2 tonnes métriques (33 510 livres).

Les minéraux provenaient d’une tranche de 70 grammes (près de 2,5 onces) de la météorite, qui a été découverte en Somalie en 2020 et est la neuvième plus grande météorite jamais découverte, selon un communiqué de presse de l’Université de l’Alberta.

Chris Herd, conservateur de la collection de météorites de l’université, a reçu des échantillons de la roche spatiale afin qu’il puisse la classer. Alors qu’il l’examinait, quelque chose d’inhabituel a attiré son attention – certaines parties de l’échantillon n’étaient pas identifiables au microscope. Il a ensuite demandé conseil à Andrew Locock, responsable du laboratoire de microsonde électronique de l’université, car Locock a de l’expérience dans la description de nouveaux minéraux.

“Le tout premier jour où il a fait des analyses, il a dit:” Vous avez au moins deux nouveaux minéraux là-dedans “”, a déclaré Herd, professeur au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’université, dans un communiqué. “C’était phénoménal. La plupart du temps, il faut beaucoup plus de travail que cela pour dire qu’il y a un nouveau minéral.”

Le nom d’un minéral – l’élaliite – dérive de l’objet spatial lui-même, qui s’appelle la météorite “El Ali” car elle a été trouvée près de la ville d’El Ali dans le centre de la Somalie.

Herd a nommé le deuxième elkinstantonite en l’honneur de Lindy Elkins-Tanton, vice-présidente de l’Initiative interplanétaire de l’Arizona State University. Elkins-Tanton est également professeur régent à la School of Earth and Space Exploration de cette université et chercheur principal de la prochaine mission Psyche de la NASA – un voyage vers un astéroïde riche en métaux en orbite autour du soleil entre Mars et Jupiter, selon l’agence spatiale.

“Lindy a fait beaucoup de travail sur la façon dont les noyaux des planètes se forment, comment ces noyaux de fer-nickel se forment, et l’analogue le plus proche que nous ayons sont les météorites de fer”, a déclaré Herd. “Il était logique de donner son nom à un minéral et de reconnaître ses contributions à la science.”

L’approbation par l’Association minéralogique internationale des deux nouveaux minéraux en novembre de cette année “indique que le travail est robuste”, a déclaré Oliver Tschauner, minéralogiste et professeur de recherche au département de géosciences de l’Université du Nevada à Las Vegas.

“Chaque fois que vous trouvez un nouveau minéral, cela signifie que les conditions géologiques réelles, la chimie de la roche, étaient différentes de ce qui a été trouvé auparavant”, a déclaré Herd. “C’est ce qui rend cela excitant : dans cette météorite particulière, vous avez deux minéraux officiellement décrits qui sont nouveaux pour la science.”

LE RÔLE DES MINÉRAUX CRÉÉS EN LABORATOIRE DANS LA DÉCOUVERTE

L’identification rapide de Locock a été possible parce que des minéraux similaires avaient été créés synthétiquement auparavant, et il a pu faire correspondre la composition des minéraux nouvellement découverts avec leurs homologues fabriqués par l’homme, selon le communiqué de l’Université de l’Alberta.

“Les spécialistes des matériaux font cela tout le temps”, a déclaré Alan Rubin, chercheur sur les météorites et ancien professeur adjoint et géochimiste de recherche au département des sciences de la Terre, des planètes et de l’espace à l’Université de Californie à Los Angeles. “Ils peuvent créer de nouveaux composés – un, juste pour voir ce qui est physiquement possible juste comme intérêt de recherche, et d’autres … diront:” Nous recherchons un composé qui a certaines propriétés pour une application pratique ou commerciale, comme la conductivité ou contrainte élevée ou température de fusion élevée.

“C’est juste fortuit qu’un chercheur trouve un minéral dans une météorite ou une roche terrestre qui n’était pas connu auparavant, et très souvent, ce même composé aura été créé auparavant par des scientifiques des matériaux.”

Les deux nouveaux minéraux sont des phosphates de fer, a déclaré Tschauner. Un phosphate est un sel ou un ester d’un acide phosphorique.

“Les phosphates dans les météorites de fer sont des produits secondaires : ils se forment par oxydation des phosphures… qui sont des composants primaires rares des météorites de fer”, a-t-il déclaré par e-mail. “Par conséquent, les deux nouveaux phosphates nous renseignent sur les processus d’oxydation qui se sont produits dans le matériau de la météorite. Il reste à voir si l’oxydation s’est produite dans l’espace ou sur Terre, après la chute, mais pour autant que je sache, bon nombre de ces phosphates de météorite formé dans l’espace. Dans les deux cas, l’eau est probablement le réactif qui a causé l’oxydation.”

Les résultats ont été présentés en novembre lors du Space Exploration Symposium de l’Université de l’Alberta. Les révélations “élargissent notre perspective sur les matériaux naturels qui peuvent être trouvés et peuvent être formés dans le système solaire”, a déclaré Rubin.

La météorite El Ali d’où proviennent les minerais semble avoir été envoyée en Chine à la recherche d’un acheteur, a déclaré Herd.

Pendant ce temps, les chercheurs analysent toujours les minéraux – et potentiellement un troisième – pour découvrir quelles étaient les conditions dans la météorite lorsque la roche spatiale s’est formée. Et les minéraux récemment découverts pourraient avoir des implications passionnantes pour l’avenir, a-t-il ajouté.

“Chaque fois qu’un nouveau matériau est connu, les scientifiques des matériaux sont également intéressés en raison des utilisations potentielles dans un large éventail de choses dans la société”, a déclaré Herd.