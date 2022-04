Nouvelles de voyage cette semaine: navires de croisière Craigslist et cannes de contrebande

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture et la fermeture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Samedi de Pâques : C’est cette douce accalmie entre les foules de voyageurs du week-end. Si vous célébrez, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes.

Voici maintenant les plus grandes histoires de voyage de cette semaine.

Régulateur de vitesse

La plupart d’entre nous ne sont pas étrangers aux achats impulsifs en ligne – mais Chris Willson, un résident de Santa Cruz, est allé encore plus loin lorsqu’il a acheté un bateau de croisière délabré sur Craigslist. Maintenant, il collecte des fonds pour une restauration de 3 millions de dollars et vit à plein temps à bord.

Ensuite, il y a les gens qui veulent passer le reste de leur vie sur des bateaux de croisière, comme le couple de Seattle Angela et Richard Burk, qui ont jusqu’à présent passé une année complète en mer. Il s’agit de la deuxième histoire de notre nouvelle série de voyages CNN Monthly Ticket, qui met en lumière certains des sujets les plus fascinants du monde du voyage. En avril, nous nous concentrons sur l’industrie des croisières.

Rencontres fortuites

L’amour peut être trouvé dans les endroits les plus curieux, même un bus Greyhound ou un train de banlieue en panne.

Pour Tiffany et Bridgette Woods, leur voyage a commencé par une rencontre fortuite à la gare routière de Sacramento et 35 ans plus tard, ils ont embrassé le mariage, les enfants et la transition de genre de Tiffany en cours de route.

Reprise du tourisme

Covid a bouleversé le classement mondial des meilleures destinations. Désormais, un nouvel ensemble de villes, pour la plupart en Europe, est en tête de liste.

Et tandis que la pandémie signifiait que l’aéroport chinois de Guangzhou a accueilli le plus de passagers en 2020, l’année dernière, une plaque tournante américaine animée a repris son titre d’aéroport le plus fréquenté du monde.

Pour la troisième semaine consécutive, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis n’ont pas ajouté une seule nouvelle destination à sa catégorie de niveau 4 à risque le plus élevé pour les voyages. Mais alors que l’Asie et les Caraïbes ont connu une baisse des taux de Covid, une grande partie de l’Europe reste au classement le plus à risque.

Actualités des compagnies aériennes

D’autres objets étranges récemment confisqués par la US Transport Security Administration comprennent un burrito rempli de méthamphétamine, un bâton déodorant rempli de balles et une tronçonneuse.

Le mandat fédéral américain relatif aux masques de transport a été prolongé jusqu’au 3 mai, ce qui signifie que les couvre-visages sont toujours requis à bord des avions, des trains et des transports publics.

C’est un truc d’aile

Tout d’abord, nous vous avons appris l’histoire fascinante des toboggans d’évacuation. Maintenant, nous vous apportons le monde merveilleux des winglets.

Les winglets sont les petits swooshes omniprésents au bout des ailes des avions modernes, et ils aident les avions à économiser des milliers de gallons de carburant chaque année. Voici comment.

Et si les ailes sont votre truc, vous pourriez également être intéressé par les derniers concepts d’ailes mixtes, tels que l’Airbus zéro émission ZEROe et le futuriste Flying-V.

La vie sur la route

Un nouveau livre dresse le portrait de personnes qui ont rénové des Airstreams vintage qui sont beaux à l’intérieur comme à l’extérieur.

Dans le cas où vous l’avez manqué

Retrouvez le dernier épisode du podcast « Parts Unknown » ici.

Un monument inédit de Venise vient d’ouvrir au public.

Aujourd’hui, le 16 avril, marque le début de la US National Park Week 2022 et, pour célébrer, le NPS offre une entrée gratuite à l’ensemble de ses 423 sites.

Préparez-vous, voyagez