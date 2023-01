Nouvelles de Vancouver: un examen révèle de minces correctifs de ligne bleue contre la politique VPD

Un examen officiel des patchs controversés à fines lignes bleues adoptés par certains membres des forces de l’ordre a confirmé qu’ils sont interdits en vertu de la politique du service de police de Vancouver, mais il n’est pas clair si les agents seront réprimandés pour les avoir portés de toute façon.

L’examen a été déclenché par une plainte déposée en 2021 contre un officier pour avoir porté un tel écusson – comportant un drapeau canadien noir et blanc avec une ligne bleue au milieu – alors qu’il surveillait un rassemblement de terres autochtones au centre-ville de Vancouver.

Le plaignant a décrit l’écusson comme un “insigne de la suprématie blanche”.

L’examen ultérieur n’a pas examiné la décision de cet officier d’afficher le symbole, se concentrant plutôt sur la politique uniforme du VPD. Les conclusions, décrites dans un rapport présenté lors de la réunion de la commission de police de Vancouver jeudi, sont claires : “Le patch à fine ligne bleue n’est pas un article d’uniforme autorisé.”

“L’utilisation de correctifs non autorisés par les membres du VPD sur leur uniforme est interdite conformément à la politique du VPD”, lit-on.

Lorsqu’on lui a demandé si le département réprimanderait les agents pour avoir enfreint cette politique, un porte-parole a déclaré à CTV News que la question serait discutée lors de la réunion de jeudi.

Dans un e-mail, Const. Tania Visintin a confirmé que certains officiers continuent de porter le symbole comme un “geste en l’honneur de collègues décédés dans l’exercice de leurs fonctions”.



ASSOCIATIONS TROUBLES

Les perceptions des minces patchs de la ligne bleue ont fait l’objet d’un briefing inclus dans le rapport, qui insistait sur le fait que la police canadienne “ne le porte pas avec une mauvaise intention ou en opposition à un segment de la communauté”.

Mais le briefing a également reconnu que des variations du symbole ont été affichées lors de rassemblements explicitement racistes aux États-Unis ces dernières années. Des exemples notables incluent le tristement célèbre rassemblement des suprémacistes blancs Unite the Right de 2017 à Charlottesville, en Virginie, et diverses contre-manifestations contre le mouvement Black Lives Matter.

Alors que la fine métaphore de la ligne bleue pour le maintien de l’ordre remonte à des décennies, le briefing souligne que la version affichée sur un drapeau noir et blanc est apparue en 2014 alors que la police américaine faisait l’objet d’une surveillance accrue après le meurtre de Michael Brown, 18 ans, à Ferguson. , Mo.

Les inquiétudes concernant les perceptions du public ont incité la GRC et de nombreux autres corps policiers à décourager ou à interdire carrément l’utilisation de minces patchs bleus pendant le service. Selon le briefing, le “seul service de police canadien connu pour avoir spécifiquement approuvé le port de l’écusson du drapeau à fine ligne bleue est la Metro Vancouver Transit Police”.

“La politique de la police des transports en commun fait référence au drapeau à fine ligne bleue comme une variante de” l’emblème national “”, note-t-il.



PRÉOCCUPATIONS DES COMMUNAUTÉS NOIRES AUTOCHTONES

Le service de police de Vancouver a également consulté ses comités consultatifs autochtones et noirs et a inclus leurs commentaires sur les correctifs dans l’examen.

Certains membres du comité consultatif autochtone ont exprimé leur soutien à ce que la police ait une sorte de symbole pour promouvoir la fierté et honorer les officiers décédés, mais ont suggéré de créer quelque chose de nouveau qui soit exempt de controverse.

“Ce n’est pas un reflet du VPD – d’autres ont ruiné le symbole de la fine ligne bleue”, lit un résumé des commentaires. “Maintenant associé à d’autres actes de racisme.”

Presque tous les membres du comité considéraient le symbole actuel comme « une ligne de démarcation ».

Les membres du Comité consultatif d’ascendance africaine ont suggéré que le symbole est devenu un indicateur de la façon dont les gens perçoivent la police et ont souligné les interactions négatives que les communautés racialisées ont historiquement eues avec les forces de l’ordre.

Tout en reconnaissant ces préoccupations de la communauté, le briefing a révélé que les perceptions négatives sont le résultat de la “cooptation” du symbole de la fine ligne bleue par des groupes extérieurs, établissant une comparaison avec l’utilisation des drapeaux canadiens lors des soi-disant manifestations du Freedom Convoy.

“Certains membres de la communauté associent le drapeau canadien à la fine ligne bleue à la version américaine et à son utilisation par les contre-mouvements aux États-Unis de la même manière que les Canadiens ressentent actuellement une certaine incertitude quant à la signification de notre drapeau national”, peut-on lire. “Dans ce contexte passionnant et en évolution rapide, l’affichage fier et bien intentionné du drapeau à fine ligne bleue par les policiers canadiens a suscité inquiétude et controverse.”

La seule action suscitée par l’examen semble être un “rappel” qui a été, selon le rapport, envoyé aux membres du service de police de Vancouver le 6 janvier détaillant la politique uniforme existante.

Un porte-parole du département n’a pas répondu à une demande de CTV News pour une copie du rappel.