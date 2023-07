Nouvelles de Trump aujourd’hui: Trump partage une vidéo menaçante alors que la date limite de minuit pour comparaître avant la fermeture du grand jury du 6 janvier

Un escroc du New Jersey qui a été gracié par l’ancien président Donald Trump a été arrêté et est accusé d’avoir escroqué des millions de dollars à des investisseurs.

Eliyahu « Eli » Weinstein a été inculpé aux côtés de quatre autres personnes d’un certain nombre de crimes, notamment de complot en vue d’escroquer des investisseurs de plus de 35 millions de dollars et de complot en vue d’entraver la justice, selon un communiqué du bureau du procureur américain du New Jersey. Chacun des cinq accusés a été inculpé d’un chef de complot de fraude électronique et d’un chef de complot en vue d’entraver la justice.