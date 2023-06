Nouvelles de Trump aujourd’hui: le juge fixe la date du procès des documents classifiés de Mar-a-Lago alors que Hunter Biden parvient à un accord de plaidoyer

M. Trump s’est exprimé dans une interview avec le présentateur de Fox News, Bret Baier, dans sa propriété de Bedminster, dans le New Jersey, moins d’une semaine après avoir plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation devant un tribunal fédéral de Miami pour sa mise en accusation à Miami. Un grand jury fédéral l’avait inculpé pour avoir délibérément mal géré des documents classifiés, obstruction à la justice et fait de fausses déclarations.