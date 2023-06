Nouvelles de Trump aujourd’hui: Donald Trump se vante d’une position ferme sur le président russe Vladimir Poutine

En relation: La concurrence face à Donald Trump

Donald Trump s’est assis avec Sean Hannity pour sa dernière mairie dans l’Iowa jeudi soir, avec presque toutes les questions venant de l’hôte de Fox News lui-même plutôt que des électeurs locaux.

Devant une foule bruyante et adoratrice, l’ancien président a été interrogé sur des sujets de politique intérieure et étrangère, affirmant qu’il résoudrait la plupart des problèmes dans les six mois suivant son retour au pouvoir et que les États-Unis « sauteraient » à nouveau, tout en se vantant de sa position ferme envers la Russie et l’Iran. .

Lorsque d’autres candidats primaires du GOP comme Ron DeSantis et Asa Hutchinson ont été évoqués, il a rejeté la menace qu’ils représentaient alors que le public huait et se moquait de la simple mention de leurs noms.

Mais il n’y avait aucune allusion au récent règlement de 787 millions de dollars de Fox avec Dominion Voting Systems concernant la couverture par le premier des fausses affirmations de M. Trump selon lesquelles la fraude à l’élection présidentielle de 2020 avait été « truquée » contre lui.

M. Trump a profité de l’occasion pour tenter de démentir les dernières allégations selon lesquelles il aurait sciemment stocké des documents classifiés du Pentagone de sa présidence, insistant : « Je n’en sais rien. Tout ce que je sais, c’est que tout ce que j’ai fait était juste.

Un document spécifiquement mentionné dans un enregistrement de l’ancien président serait désormais porté disparu.