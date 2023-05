Nouvelles de Trump aujourd’hui: des preuves accablantes découvertes dans une enquête sur des documents classifiés alors que Trump s’en prend à DeSantis

Trump qualifie le 6 janvier de « belle journée » lors de la mairie de CNN

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les problèmes juridiques de Donald Trump pourraient s’aggraver après que les Archives nationales ont trouvé une mine de documents prouvant que l’ancien président savait qu’il enfreignait les règles en apportant des documents classifiés à Mar-a-Lago, selon un rapport.

Les Archives nationales ont envoyé une lettre, obtenue par CNN, à M. Trump cette semaine, révélant qu’elle avait trouvé 16 documents montrant que lui et ses principaux conseillers étaient au courant du processus de déclassification correct lorsqu’il était président.

« Les 16 documents en question reflètent tous des communications impliquant des conseillers présidentiels proches, dont certains vous sont personnellement adressés, concernant si, pourquoi et comment vous devriez déclassifier certains documents classifiés », a écrit l’archiviste Debra Steidel Wall.

Ces dossiers seront remis à l’avocat spécial Jack Smith dans le cadre de l’enquête criminelle sur le traitement par M. Trump de documents classifiés.

La révélation survient alors que M. Trump continue de s’en prendre à Ron DeSantis, alors que le gouverneur de Floride se prépare à lancer sa campagne 2024 la semaine prochaine.

« Après avoir fait campagne pendant cinq mois et n’être allé nulle part qu’en bas, il semble que Ron DeSanctimonious entrera bientôt dans la course. Il a ZÉRO chance, et MAGA n’oubliera jamais ! M. Trump a fulminé sur Truth Social jeudi soir.