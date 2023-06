Nouvelles de transfert des Rangers: Sam Lammers rejoindra Atalanta avec un ensemble médical | Nouvelles du football

L’attaquant Sam Lammers doit subir un examen médical mercredi avant son transfert aux Rangers.

Le club Ibrox a conclu un accord d’une valeur d’environ 3 millions de livres sterling avec Atalanta alors que le manager Michael Beale se rapproche de sa quatrième signature estivale.

Lammers, 26 ans, était un remplaçant inutilisé lorsque l’Eintracht Francfort a battu les Rangers en finale de la Ligue Europa la saison dernière.

Comme indiqué la semaine dernière, le club d’Ibrox s’efforce de faire d’autres ajouts dans cette fenêtre et reste en pourparlers avec Cremonese suite à une première offre pour l’attaquant Cyriel Dessers.

L’intérêt reste également pour le défenseur de Nottingham Forest Jonathan Panzo et Jose Cifuentes du Los Angeles FC, cependant, Sky Sports Nouvelles comprend qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour conclure un accord pour le milieu de terrain.

Image:

Les Rangers ont déjà signé des pré-contrats avec Jack Butland, Dujon Sterling et Kieran Dowell, Beale espérant ajouter la majorité de ses cibles à l’équipe avant l’entraînement de pré-saison fin juin.

En plus de plusieurs nouveaux ajouts attendus cet été, le club serait également ouvert aux offres pour Glen Kamara et Scott Wright.

Comment les Rangers gagneront-ils la ligue la saison prochaine ?

Le manager des Rangers, Michael Beale, a déclaré à Sky Sports News qu’il allait de l’avant avec « optimisme » après avoir terminé la saison avec « une pointe de déception ».



Beale n’a pas caché son désir d’ajouter plusieurs nouveaux visages à son équipe avant le retour des joueurs pour l’entraînement de pré-saison et dit que le recrutement est essentiel pour aider son équipe à attraper le Celtic la saison prochaine.

« Nous commençons comment nous terminons avec notre style très clair, notre énergie étant très forte sur le terrain en termes de pressing et de perte de possession », a-t-il déclaré. Sports du ciel lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait d’attraper leurs rivaux.

« Nous chercherons à recruter une colonne vertébrale qui est capable de rester chez les Rangers pendant les trois à cinq prochaines années sur lesquelles s’appuyer.

« Vous avez vu le début de cela avec l’arrivée de Nico Raskin et Todd Cantwell. Nous chercherons à ajouter à cela avec un peu d’expérience mais certainement en termes de qualité dans le dernier tiers.

« Vous serez en mesure de dire par mon visage au début de la pré-saison si j’ai réussi à obtenir tous ceux que je veux, mais de toute façon, nous reviendrons dans la pré-saison l’année prochaine avec quelques nouvelles idées qui J’ai voulu mettre en place, il faut aller recruter un certain type de joueurs pour ça, on reviendra plus fort.

« Notre forme de ligue au cours des 24 derniers matchs dirait que si nous pouvons arriver à ce stade où nous sommes maintenant, nous serons dans le mélange. Il s’agira d’arriver à la pause internationale de mars où nous devons être, puis d’aller pour ça. »

