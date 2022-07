Nouvelles de transfert des Rangers: le rabbin Matondo signe un contrat de quatre ans après avoir quitté Schalke, nouvellement promu | Nouvelles du centre de transfert

Les Rangers ont signé le rabbin Matondo de Schalke pour un contrat de quatre ans pour un montant non divulgué.

Matondo devient la quatrième signature de l’été pour les Rangers alors que Giovanni van Bronckhorst cherche à renforcer l’équipe qui a remporté la Coupe d’Écosse mais a terminé deuxième de la Premiership et de la Ligue Europa la saison dernière.

L’ailier a déclaré: “Je suis absolument ravi d’avoir signé pour un club aussi grand que les Rangers. J’ai juste hâte de monter sur le terrain à Ibrox devant les incroyables fans que nous avons ici aux Rangers et je suis excité.

“C’est un grand club avec une histoire énorme et je veux juste créer plus de souvenirs et plus d’histoire ici au club.”

Matondo a rejoint Schalke depuis Manchester City en janvier 2019 mais n’a marqué que deux buts en 31 apparitions pour le club allemand.

Le joueur de 21 ans a passé la saison 2021/22 en prêt au Cercle de Bruges, où il a marqué 10 buts en 27 matchs alors que l’équipe belge a terminé 10e de la saison régulière.

Matondo – qui a commencé sa carrière à Cardiff – compte également 11 sélections pour le Pays de Galles.

Van Bronckhorst a déclaré: “Je suis vraiment ravi d’accueillir Rabbi dans les Rangers. J’ai parlé la semaine dernière de mon désir d’ajouter plus de qualité offensive à mon équipe et nous pensons tous que Rabbi le fera.

“Il apportera de nombreux atouts à l’équipe et j’ai vraiment hâte de le voir à l’entraînement cet après-midi pour la première fois.”

Ross Wilson, directeur sportif des Rangers, a ajouté: “Nous avons travaillé tranquillement pour obtenir la signature de Rabbi ces dernières semaines depuis la fin des internationaux de juin.

“Nous voulions investir dans un joueur large cet été et nous sommes ravis de ce que Rabbi apportera à notre groupe, avec sa vitesse et son style de jeu général.

“A 21 ans, il y a beaucoup plus à venir de Rabbi et il sera un investissement solide et un ajout à notre groupe.”

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été à l’ouverture du mercato le 10 juin et ferme à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.